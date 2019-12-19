Hakim ve savcılık sınav giriş belgeleri yayımlandı
|19 Aralık 2019 14:23
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ÖSYM, Hakimlik ve Savcılık sınavı giriş belgelerini yayımladı. Toplamda 1300 Adli ve İdari Hakim savcı alınacağı daha önce duyurulmuştu.
2019-Adalet Bakanlığı Sınavlarının (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı
29 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-Adli Yargı), 2019- Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-Adli Yargı-Avukat), 2019-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-İdari Yargı) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Aralık 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
29 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-Adalet Bakanlığı Sınavlarında;
Sabah oturumu için; Adli Yargı testini alacak olan adaylar saat 10:00'dan diğer tüm adaylar ise saat 11:00'den sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Öğleden sonra oturumu için ise Adli Yargı-Avukat testi alacak adaylar 15:30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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