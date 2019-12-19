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Hobisiydi işi oldu, ihracata başladı

Adana'da hobi olarak başladığı tespihçilik koleksiyonunu yıllar içerisinde büyüten Faruk Doğu, şimdi Amerika başta olmak üzere birçok Avrupa ve Arap ülkelerine damla kehribar ile Osmanlı kehribar tespih ihraç ediyor. Doğu, damla kehribar tespihlerin gramını 15 ile 75 dolardan, Osmanlı kehribar tespihin gram fiyatını ise 300 dolardan satıyor
 19 Aralık 2019 14:36
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Hobisiydi işi oldu, ihracata başladı

38 yaşındaki Faruk Doğu'nun 16 yaşında tespih merakı başladı. Yıllar içerisinde kendisine damla kehribar ve Osmanlı kehribar tespihlerinden koleksiyon yapan Doğu, 9 yıl önce küçük bir dükkan açarak tespih ve yüzük işine başladı. Tespihlerin tasarım ve imalatını kendisi yapan Doğu, aradan geçen zamanda Türkiye'deki birçok şehre tespih göndermeye başladı. Sadece damla kehribar ve Osmanlı kehribar tespih satışı yapan Doğu, artık Amerika, Almanya, Kanada, İngiltere, Fransa, Belçika ve Katar gibi ülkelere ayda en az 200 özel sipariş tespih gönderiyor.

Doğu, damla kehribar tespihlerin gramını 15 ile 75 dolardan, Osmanlı kehribar tespihin gram fiyatını ise 300 dolardan satıyor. Seyhan ilçesindeki Tespihçiler Çarşısındaki dükkanında Adana'da tek bulunan milyon yıllık karınca fosilli tespihi ise, 8 bin liradan satışa çıkardı.

"Tasarımları kendimiz yapıyoruz"

Koleksiyonuna hep kaliteli tespihleri aldığını söyleyen Faruk Doğu, "Bu sektöre 15-16 yaşlarında tespih merakımız başladı. Önce tespihi elimize aldık, iyiyi kötüyü bilmiyorduk. Yıllar geçince iyiyi kötüyü ayırt ederek kendimize güzel bir koleksiyon yapmaya başladık. Hep üst düzey tespihleri koleksiyonuma katmaya çalıştım. Sonra baktık bu iş çok severek yaptığım iş olduğu için bu sektöre girmeye başladım. Şu anda Almanya, İngiltere, Fransa, Katar gibi ülkelere özel tespih gönderiyoruz" diye konuştu.

"Ustası belli olan tespih isterler"

Yurt dışından tespih isteyen kişilerin özellikle ustası belli olan tespihlere rağbet gösterdiğini aktaran Doğu, "Çok yüksek fiyatlı tespihlerimiz de var, normal günlük çekmek için uygun fiyatlı tespihlerimiz de var. Yurt dışından özellikle bilinçli koleksiyoncular damla kehribar, Osmanlı kehribar tespih istiyor ve ustası belli olan tespih isterler. Ustası belli olan tespihe rağbet çok olur Yüzüklerimizin Mardin telkari yüzük kullanıyoruz. Üstleri ise katalin, kehribar veya ateş sıkma kehribardır" ifadelerini kullandı.

Tespih fiyatlarıyla ilgili bilgi veren Faruk Doğu, daha sonra şunları söyledi:

"Ortalama damla kehribar tespihin fiyatı gram olarak 15 dolardan başlar 75 dolara kadar çıkar. Osmanlı kehribar tespihin gram fiyatı ise 300 dolardan başlar ve onlara fiyat biçilmez. Bizde fosilli kehribar tespih var. Karıncalıdır. Gramı ise 45 dolardır. Milyon yıllık içerisinde karınca fosilleri vardır. Karıncalar reçinenin içerisinde yuva yaptığı zaman okyanus dibine dökülünce o yuvayla beraber kesilince belirli yerlerde karınca kalıyor ve tarih oluyor. Bu tespihin en düşük fiyatı 8 bin lira."
İhlas Haber Ajansı
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