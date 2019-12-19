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İTÜ'den 'Doğa Koleji' açıklaması

İTÜ: Müzakere devam etmektedir. İTÜ resmi kanalları dışındaki kaynaklardan yayılan haberler son durumu yansıtmamaktadır
 19 Aralık 2019 14:38
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İTÜ'den 'Doğa Koleji' açıklaması

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji arasındaki müzakere sürecinin devam ettiğini, süreç sonlandığında bilgilendirmenin resmi kanallardan yapılacağını bildirdi.

Üniversitenin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, dün kurum tarafından yapılan bilgilendirmenin geçerli olduğu belirtildi.

Paylaşımda, "İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji arasındaki müzakere süreci devam etmektedir. İTÜ resmi kanalları dışındaki kaynaklardan yayılan haberler, son durumu yansıtmamaktadır. Süreç sonlandığında bilgilendirme resmi kanallardan yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı
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