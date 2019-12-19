'572 gazi, şehit ve gazi yakınının ataması yarın yapılacak'
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamalarını yarın gerçekleştireceğiz
|19 Aralık 2019 14:56
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