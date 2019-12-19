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Doçentlik başvuruları için düzenleme yapılacak

Üniversitelararası Kurulun 248 inci toplantısında alınan kararla doçentlik başvurularının bir yılda üç kez alınması için yasa teklifinin TBMM'ye yapılmasına karar verildi.
 19 Aralık 2019 15:07
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Doçentlik başvuruları için düzenleme yapılacak

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan; "Doçentlik başvuruları, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen takvime göre yılda iki kez yapılır." düzenleme çerçevesinde; doçentliğe başvurular Mart ve Ekim aylarının on beşinci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar yapılmaktadır.

Üniversitelerarası Kurul Mevzuat Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih UŞAN'ın Twitter üzerinden bugün yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer almıştır; "Bugün yapılan ÜAK Genel Kurulunda 2547 sayılı Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle doçentlik başvurularının 2 den 3'e çıkarılması hususu kabul edildi. Böylece TBMM inden de geçerse yılda 3 kez başvuru yapılabilecek."

Memurlar.Net
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