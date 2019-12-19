Sakarya Üniversitesi, yüksek lisans başvuruları için ücret alıyor
|19 Aralık 2019 15:10
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Sakarya Üniversitesi tarafından 2019-2020 akademik yılı bahar dönemi için verilen ilanlar üniversitenin ilgili web sayfaları üzerinden duyurulmuştur.
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Söz konusu duyuruları incelediğimizde; üniversitenin tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora öğrenci ilanlarına başvuru ücreti olarak 25 TL istendiği, iki tercih yapacaklardan ise 50 TL ücret talep edildiği görülmektedir.
Daha önceki farklı yazılarımızda da ifade ettiğimiz üzere, devlete bağlı yükseköğretim kurumlarının asli görevi olan lisansüstü eğitime başvuru için vatandaşlardan başvuru ücreti alması hukuka uygun bir durum değildir. Adayların büyük bir çoğunluğunun yeni mezun ve işsiz olduğu göz önüne alındığında, sembolik gözükse bile 25-50 TL arasında başvuru ücreti adı altında tahsilat yapılmamalıdır.
Bu bağlamda, Sakarya Üniversitesinin lisansüstü öğrenci alımlarına başvurular sona ermeden başvuru ücreti uygulamasının kaldırılmasında fayda bulunmaktadır.
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