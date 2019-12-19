Advertisement

Belediye Başkanı, inşaatına olur vermeyen işçileri, işten attı		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
İTÜ'den 'Doğa Koleji' açıklaması		 
Hakim ve savcılık sınav giriş belgeleri yayımlandı		 
500 bin TL dolandırılan eski bakan: Gaflete düştük		 
Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi Video		 
TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sakarya Üniversitesi, yüksek lisans başvuruları için ücret alıyor

Sakarya Üniversitesi tarafından lisansüstü alımlar için alınan başvuru ücreti uygulamasına son verilmeli!
 19 Aralık 2019 15:10
Yazdır
Sakarya Üniversitesi, yüksek lisans başvuruları için ücret alıyor

Sakarya Üniversitesi tarafından 2019-2020 akademik yılı bahar dönemi için verilen ilanlar üniversitenin ilgili web sayfaları üzerinden duyurulmuştur.

Fen Bilimleri Enstitüsü için TIKLAYINIZ.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü için TIKLAYINIZ.

İşletme Enstitüsü için TIKLAYINIZ.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü için TIKLAYINIZ.

Sosyal Bilimler Enstitüsü için TIKLAYINIZ.

Söz konusu duyuruları incelediğimizde; üniversitenin tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora öğrenci ilanlarına başvuru ücreti olarak 25 TL istendiği, iki tercih yapacaklardan ise 50 TL ücret talep edildiği görülmektedir.

Daha önceki farklı yazılarımızda da ifade ettiğimiz üzere, devlete bağlı yükseköğretim kurumlarının asli görevi olan lisansüstü eğitime başvuru için vatandaşlardan başvuru ücreti alması hukuka uygun bir durum değildir. Adayların büyük bir çoğunluğunun yeni mezun ve işsiz olduğu göz önüne alındığında, sembolik gözükse bile 25-50 TL arasında başvuru ücreti adı altında tahsilat yapılmamalıdır.

Bu bağlamda, Sakarya Üniversitesinin lisansüstü öğrenci alımlarına başvurular sona ermeden başvuru ücreti uygulamasının kaldırılmasında fayda bulunmaktadır.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'572 gazi, şehit ve gazi yakınının ataması yarın yapılacak'
19 Aralık 2019 14:56		 YÖK, 1 alanda unvan değişikliği sınavını yeniden yapacak
19 Aralık 2019 14:04
Kırklareli Valiliği metruk binada öldürülen Zeynep'in ailesine ev aldı
19 Aralık 2019 11:59		 Büyükada'da 81 at itlaf edildi
19 Aralık 2019 11:26
Dilovası'nda atıkları dereye boşaltanlara toplam 144 bin lira ceza kesildi
19 Aralık 2019 10:52		 MEB'den 830 Suriyeli öğretmen atandı açıklaması
19 Aralık 2019 09:29
Kadına şiddete uzman savcı
19 Aralık 2019 07:10		 YÖK, MYO müdürlerinin katılımı ile çalıştay yapacak
18 Aralık 2019 22:38
Tarım Bakanlığı, neden şeker ithal edildiğini açıkladı
18 Aralık 2019 20:52		 Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı
18 Aralık 2019 20:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:22 - Demet Akalın'ın dava ettiği icra memuru beraat etti15:20 - 50 yaşındaki doktorun üçüzleri oldu15:16 - Başkan Yılmaz'dan 'imam hatipli ve Trabzonlu' sözlerine açıklama15:11 - MB: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürmektedir15:10 - Sakarya Üniversitesi, yüksek lisans başvuruları için ücret alıyor15:07 - Merkez Bankası rezervleri azaldı15:07 - Doçentlik başvuruları için düzenleme yapılacak15:02 - Üniversiteden, örnek öğretim üyesi alım ilanı15:02 - Belediye Başkanı, inşaatına olur vermeyen işçileri, işten attı14:59 - 'Yeni siyaset anlayışını Türkiye'nin bütün coğrafyasına dağıtalım'
14:56 - '572 gazi, şehit ve gazi yakınının ataması yarın yapılacak'14:50 - Bakan Pakdemirli'den zeytinyağı ve balda tağşiş yapanlara uyarı14:46 - Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası14:38 - İTÜ'den 'Doğa Koleji' açıklaması14:36 - Hobisiydi işi oldu, ihracata başladı14:26 - 'Öğrencilerin yüzde 84'ü interneti çok önemli buluyor'14:23 - Hakim ve savcılık sınav giriş belgeleri yayımlandı14:21 - Bakan Selçuk: Önceliğimiz eğitimde verimliliği arttırmak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturması kanun teklifinde ilk aşama geçildi
Davutoğlu, partiyi kurunca ilk itirafını yaptı
MEB'den 830 Suriyeli öğretmen atandı açıklaması
ÖSYM, EKPSS branş sıralamalarını güncelledi
2019 yılı EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı
Rektör kızına 1,2 milyon TL'lik şantaj
Yerli otomobil prototipi tanıtıma hazır
Sabah Gazetesi yazarından Cumhurbaşkanı'na mektup... TRT'ye el koyun
Erdoğan'ın evini izleyen kameranın görüntüleri nereden çıktı?
İTÜ Vakfı: Doğa Kolejini satın amaya çalışıyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
poğacanın parasını vermek 3
arda kardeşler 1
ajda pekkan mobilya reklamı 2
insanı değerli hissettiren kral hareketler 11
Camilerdeki tabure ve sandalyelerin kaldirilmasi 3
hisya 2
ali koç 2
yumurta 3
densizlik 1
ziraat bankasının simit sarayına ortak olması 4
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Kom.16 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Yenişehir İşletmecilik 3 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 5 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Belediyesi 4 İşçi Alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 38 İşçi Alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 8 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam