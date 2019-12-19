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50 yaşındaki doktorun üçüzleri oldu

İzmir'de Patoloji Uzmanı Dr. Aylin Erdoğan, 14. tüp bebek denemesinde 50 yaşında üçüz bebeklerini dünyaya getirdi. İki kız bir oğlu olan Erdoğan, 9 yıldır tüp bebek denemesinden vazgeçmediğini belirterek, "Yıpratıcı bir süreçti ama ben çok inandım. Üçüzleri kucağıma aldığımda yaşadığım hissi anlatacak kelime yok" dedi
 19 Aralık 2019 15:20
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50 yaşındaki doktorun üçüzleri oldu

İzmir'de yaşayan Patoloji Uzmanı Dr. Aylin Erdoğan (50) ve meslektaş eşi Ertan Erdoğan (55), bebek sahibi olabilmek için 9 yıl boyunca çeşitli hastanelerde tüp bebek denemesinde bulundu. Şans, Erdoğan çiftine yüzüne 14. denemede güldü. Aylin Erdoğan, 49 yaşındayken üçüz bebeklerine hamile kaldı. Bebekler geçen 5 Aralık'ta dünyaya geldi ve yeni doğan yoğun bakım servisindeki tedavilerinin ardından sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Erdoğan, iki kız bir oğlan olan üçüzlere Tansu, Tanyu ve Tardu isimlerini koydu.

"Anne olacağıma çok inandım"

Maddi ve manevi olarak yıpratıcı bir süreç olduğunu söyleyen anne Aylin Erdoğan, "14. denemede hamile kaldım. Maddi manevi çok yıpratıcı bir süreçti ama ben çok inandım. Anne olacağıma dair içimde bir gün bile şüphe duymadım. Profesyoneller tarafından 'dur' dendi. Ben de hekimim, durmam gereken noktayı biliyorum ama anne olacağıma çok inandım. İnsanın umutsuzluğa kapıldığı hiçbir konuda başarıya ulaşacağını düşünmüyorum. Anne olmak isteyen herkesin, önünde sonunda anne olacağına inanıyorum. İnsanların bilimin getirdiği her fırsattan yararlanması gerekiyor. Ben öyle yaptım. Çok danıştım, çok okudum, çok sordum. Gebe kaldıktan sonraki süreç de çok önemli. Bu süreçte de hastanenin, hekimin iyi seçilmesi, takiplerin düzgün yapılması gerekiyor" diye konuştu.

"Yine olsa yine yaparım"

Üçüzleri kucağına aldığında tarifsiz hisler yaşadığını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: "Üçüzleri kucağıma aldığımda yaşadığım hissi anlatacak kelime yok. Çok başka bir şey. Sezaryenden sonra acı çekmeme rağmen yine olsa yine yaparım. Onlara her sarıldığımda çok başka bir duygu yaşıyorum. Anne olmak isteyenlere, anne olmak için bilimsel her yöntemi araştırmalarını öneriyorum. Kendilerine uygun olan yöntemi seçip içlerine sindirsinler, iyi merkezlere gitsinler. Anne olma umutları olduğu andan itibaren de vazgeçmesinler. İnanarak tedavilerine devam etsinler."

"Özellikli bir gebe"

Aylin Erdoğan'ın gebelik süreci hakkında bilgi veren Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Emre Canverenler, "Aylin Hanım gerek yaşı, gerek üçüz gebelik elde etmesi, gerekse de 14. tüp bebek denemesi nedeniyle son derece özellikli bir gebeydi. Süreç çok riskliydi. Bu süreci kendisiyle enine boyuyla konuştuk ve kendisi her zaman pozitifti. Bütün risklere rağmen hiçbir sorun çıkmayacağına inanmıştı. Tüm tarama testlerinden de problemsiz bir şekilde geçti. 34 hafta 3 gün sonra da doğumu gerçekleştirdik. Bebekler kısa bir süre yeni doğan yoğun bakım servisimizde kaldı ve oradan da sağlıklı bir şekilde çıktı. Aylin Hanım bizimle çok uyumlu çalıştı ve gebeliği sağlıklı bir şekilde geçti. Kaç yaşında olunursa olunsun gebe kalınabileceğinin bilinmesi gerekiyor" dedi.

"Annenin pozitif enerjisi bebeğe yansıyor"

Yeni Doğan Yoğun Bakım Sorumlusu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cem Çiçek ise şöyle konuştu: "Yeni doğan yoğun bakım ünitesi olarak doğumdan önce bu sürece katıldık. Annenin ileri yaşı ve üçüz bebek beklemesi nedeniyle oluşabilecek sağlık problemleri açısından hastanemizin yeterli olduğunu göstererek ona güven verdik. Bebeklerimiz diğer üçüz bebeklere göre daha sağlıklı doğdu. Ben bunu annenin pozitif enerjisine ve kadın doğum hekimlerimizin takiplerini iyi yapmasına bağlıyorum. Annenin pozitif enerjisi bebeğe yansıyor. Bebekler 5. günde emmeye başladı ve hızlı bir şekilde tedavilerini tamamladı. 50 yaşında bir anneden sağlıklı üçüz bebek dünyaya gelmesi çok özel bir şey."
İhlas Haber Ajansı
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