İmamoğlu'ndan, Kanal İstanbul açıklaması: Pazartesiyi bekleyin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, "Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi"nde açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu kanal İstanbul tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Böyle bir projenin var olup olmadığından emin değilim. Bugüne kadar sadece bir 3D görüntüsü sunuldu" ifadelerini kullandı.

Ne bu acele ya, 'kazmayı vuracağız' ne kazması bu ya

Ocak ayının ilk haftasında konuyla ilgili bir çalıştay düzenleyeceklerini hatırlatan İmamoğlu, "Projenin teknik açıklamasını dinleyecek ortam görmedim. Ben akıllı her projeyi savunabilecek karaktere sahibim. Bu ya kanal ya İstanbul ikileminde çok önemli bir iştir. İstanbullunun hiç bilgi sahibi olmayanların önüne bunu tek tek anlatacağız. Bekleyin Ocak ayının ilk haftası çalıştay yapacağız. Ne bu acele ya, 'kazmayı vuracağız' ne kazması bu ya. Kanal İstanbul bu basit bir iş değil, oraya kazma vurulmaz" dedi.

Pazartesiyi bekleyin

Bakan en yakın zamanda kazama vuracaklarını söylüyor. Nerede insanların fikri. Bu proje 16 milyonu değil, 82 milyonu ilgilendiriyor. İBB'nin haklarını araştırıyoruz. Pazartesi'yi bekleyin. Bu hayatı bir mesele.

Kanal İstanbul hakkında bilgisi olmayan İstanbulluların karşısına bu projenin tüm ayrıntılarını ortaya koyacağız. "