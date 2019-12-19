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Edirne'de bariyere çarpan askeri araçtaki 8 asker hafif yaralandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde askeri aracın bariyere çarpması sonucu 8 asker hafif yaralandı
|19 Aralık 2019 15:43
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Edirne'nin Keşan ilçesinde askeri aracın bariyere çarpması sonucu 8 asker hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen askeri araç Dörtyol Kavşağı mevkisinde bariyere çarptı.
Kazada hafif yaralanan 8 asker, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kontrol amacıyla kaldırıldı.
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