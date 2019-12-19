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Twitter hesabı 334,5 milyon görüntülemeye ulaşan kulüp

Trabzonspor Kulübünün Kurumsal İletişim ve Medya Birimi, kulübün ve şehrin değerlerinin tanıtımı için birbirinden ilginç çalışmalar yapıyor. Birimin hazırladığı ve dünya genelinde ses getiren video ve fotoğraflar, milyonlarca kişi tarafından izlendi
 19 Aralık 2019 15:51
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Twitter hesabı 334,5 milyon görüntülemeye ulaşan kulüp

Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve dünya genelinde ses getiren video ve fotoğraflar, milyonlarca kişi tarafından görüntülendi.

Bordo-mavili kulübün Medya İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün sosyal medya çalışmalarının Kurumsal İletişim ve Medya Birimi tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Aralık 2018-Kasım 2019 döneminde 2 binin üzerinde görsel ve yazılı post ile birlikte tamamen özgün içerikli 75'in üzerinde klip ve videonun birim tarafından hazırlanarak sosyal medya hesaplarından paylaşıldığını belirten Özdemir, dijital futbol içerik platformu ile yürütülen iş birliği kapsamında ulusal ve uluslararası hesaplarda yayınlanan 10'u aşkın videonun da ortak çalışma sonucunda hazırlandığını ifade etti.

Özdemir, Trabzonspor Kulübünün Twitter hesabının, Türkiye'de taraftar etkileşimi en yüksek iki kulüp hesabından biri olduğuna işaret ederek, "Taraftarımıza düzenli olarak sunduğumuz tarihte bugün, taraftar hikayeleri, maça davet videoları ve diğer özgün çalışmalarımız ulusal basında sıklıkla gündeme geliyor. Örneğin keşanlı forma tanıtım filmimiz 12 milyon, 2010-2011 Sezonu/3 Temmuz Süreci İngilizce videomuz 2 milyon 722 bin, Her Şart ve Koşulda Sizinleyiz - Barış Pınarı 2 milyon 686 bin, Şampiyonlar Ligi Inter maçı 1 milyon 930 bin, down sendromlu çocuklar penaltı atışı videomuz ise 1 milyon 685 bin kez görüntülendi." diye konuştu.

Bu sezon futbolcuların giydiği keşanlı formanın tanıtım filminin medya ekibi tarafından hazırlandığını ve dünya genelinde büyük ilgi gördüğünü anımsatan Özdemir, "Veri analiz şirketi ve iki derginin birlikte hazırladığı rapora göre, tanıtım filmimizin potansiyel görüntülenmesi Ağustos 2019 tarihinde 1,5 milyar kişiye ulaştı. O günden beri geçen zaman zarfından bu görüntülenme sayısı daha da arttı. Dünyanın pek çok ülkesinde izlenen reklam filmimiz, sosyal medya ve konvansiyonel medya araçlarında yayınlanarak dünya çapında bir rekora imza attı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Twitter hesabımız 334,5 milyon görüntülemeye ulaştı"

Özdemir, Aralık 2018-Kasım 2019 döneminde kulübün Twitter hesabının 334,5 milyon görüntülemeye ulaştığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca bu süre zarfında 7,2 milyon beğeni ve 875 bin retweet alarak büyük bir etkileşim rakamına ulaştı. Twitter'da videolarımızın izlenme sayısı ise aylık 2 ile 7 milyon seviyesine ulaştı, görsel haber gibi gönderimlerimizin beğeni sayısı da 4 ile 20 bin bandına yükseldi. YouTube hesabımız 145,8 milyon gösterim ve 15,5 milyon görüntülenme ile yüzde 118 büyüdü. Bir önceki yıla oranla yüzde 75 izlenme süresi artan YouTube hesabımız 601,4 bin saat izlenmeye ulaştı. Bu sürede geçtiğimiz yıla oranla YouTube hesabımızda yüzde 275 büyüme kaydedilerek, 104 bin yeni abone ile 197 bin abone sayısına ulaşıldı."

Facebook'ta ise bir önceki yıla göre videoların yüzde 128 daha fazla izlenerek 9,6 milyon dakikaya ulaştığına dikkati çeken Özdemir, şöyle devam etti:

"Kısa süreli izlemelerde ise bir önceki yıla oranla yüzde 262 büyüme sağlanarak 16,8 milyon görüntülenmeye erişildi. Facebook'ta videolarımızın izlenme sayısı 2018 yılına kıyasla 200-800 bin bandından 500-900 bin bandına ulaştı. Yine bu platformda yıl boyunca en çok izlenen videomuz 1,2 milyon görüntülenme ile keşanlı forma tanıtım filmimiz oldu. Bu süre zarfında bir önceki yıla oranla yüzde 954 büyüme sağlanarak kulübümüz 23 bin 210 yeni takipçi kazandı."

Özdemir, kulübün Instagram hesabından paylaşılan videoların izlenme sayısının, geçen yıla nazaran 45-65 bin izlenme ortalamasından 80-120 bin bandına ulaştığını aktararak, "En çok izlenen videolarımız ise 1,76 milyon ile Yusuf Yazıcı ile şehir turu ve 1,66 milyon ile keşanlı forma tanıtım filmimiz oldu. Görsel haber gibi gönderilerdeki beğeni 35-65 bin seviyelerine yükseldi. IG Story görüntülenme ortalaması ise 140 bin seviyesine çıktı. Instagram'daki aylık gösterim sayımız ise 11,4 milyona yükseldi." şeklinde konuştu.

Gelecek yılın ilk çeyreğinde kulübün Facebook hesabının takipçi sayısını 1,25 milyona, Twitter takipçi sayısını 2 milyona, Instagram takipçi sayısını 750 bine, YouTube abone sayısını ise 240 bine ulaştırmayı hedeflediklerinin altını çizen Özdemir, "Sosyal medya hesaplarımızdaki yükseliş ivmesi, tamamıyla taraftarlarımızla gerçekleştirdiğimiz organik etkileşimden kaynaklanmaktadır. Kesinlikle boot hesap satın alımına yönelik bir faaliyet içinde bulunulmamıştır." yorumunu yaptı.

Kulübün "Trabzonspor" adlı dergisinin her ay yayınlanmaya devam ettiğini belirten Özdemir, bayi satışının 5 kat arttığını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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