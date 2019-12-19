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Uluslararası müfredat uygulayan ilk devlet lisesi

Dünyanın en önemli uluslararası lise eğitim programlarından biri olan AP (Advanced Placement), Türkiye'de devlet liseleri arasında ilk defa Kabataş Erkek Lisesi'nde uygulamaya alındı
 19 Aralık 2019 15:58
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Uluslararası müfredat uygulayan ilk devlet lisesi

Dünyanın en önemli uluslararası lise eğitim programlarından biri olan AP (Advanced Placement), Türkiye'de devlet liseleri arasında ilk defa Kabataş Erkek Lisesi'nde uygulamaya alındı.

Kabataş Erkek Lisesi ve WCEP (Uluslararası Lise Öğrenci Değişim Programı) arasındaki iş birliği protokolüyle kurulan Kabataş Erkek Lisesi Uluslararası Projeler Akademisi ile, Türkiye'de ilk defa bir devlet lisesinde uluslararası müfredat uygulaması yapılacak. AP (Advanced Placement) uluslararası müfredat programı için Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayının ardından, Tebliğler Dergisi'nde AP uygulamalarının kabulüne dair karar yayınlandı. AP uluslararası müfredatında ilgi alanlarına göre 4 farklı alanda 5 ders alabilen öğrenciler anadil seviyesinde yabancı dil becerisine kavuşuyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türk üniversitelerinin resmi olarak tanıdığı programda öğrenciler üniversite eğitimini 3 yılda tamamlayabildiği gibi çift diploma da alabiliyor.

"Öğrencilerimiz uluslararası arenada daha etkin olacak"

Yaklaşık 8 aylık yoğun bir çalışma sonrasında emeklerinin karşılığını almaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirten WCEP Türkiye Genel Müdürü Volkan Cerrahoğlu, "Devlet liselerinde bu yıldız projeleri yapmamızın temel amacı, öğrencilerimizin aldıkları eğitimi uluslararası enstrümanlarla dünyada kolay ifade edilebilir hale getirmektir. Çocuklarımız için yeni projelerle devlet liselerimizi dünyaya entegre etme çalışmalarımıza daha büyük gayretlerle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İş birliğine değinen Kabataş Erkek Lisesi Müdürü Selman Küçük ise "Öncelikle okulumuza ve öğrencilerimize hayırlı olsun. 112 yıldır ülkemizin öncü eğitim kurumlarından biri olan Kabataş Erkek Lisesi olarak AP Uluslararası Müfredat programını uygulayan ilk devlet lisesi olduk. Milli Eğitim Bakanlığı'mıza, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'mıza ve WCEP yetkililerine çok teşekkür ederiz." dedi.

Lise eğitimiyle üniversite derslerinden muaf olma imkanı

İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yürürlüğe alınan ve tüm dünyaya yayılan Advanced Placement, 60'tan fazla ülkede uygulanıyor. Türkiye'de çok az sayıda okulda uygulanan program, dünyada en önemli uluslararası diploma programlarından biri olarak kabul ediliyor. 1955 yılından bu yana uygulanan program, Amerikan üniversitelerinde lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerin girdiği SAT sınavlarının da uygulayıcısı olan College Board tarafından yürütülüyor. 'İleri Düzey Yerleştirme Programı' olarak da adlandırılan Advanced Placement eğitimde mükemmeliyeti hedefleyen, güçlü, kapsamlı ve çok çalışmayı gerektiren bir program olarak öne çıkıyor. Program, gerek derslerin içerik ve işlenişi gerekse de bilgiyi ölçme tarzı ile öğrencilere henüz lisedeyken üniversite seviyesindeki dersleri alma imkanı sunuyor. Ön üniversite programı olarak da adlandırılan AP, öğrencilere yurtdışı üniversitelere başvururken kabul aşamasında ve derslerden muaf olma konusunda avantajlar da sağlıyor.
İhlas Haber Ajansı
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