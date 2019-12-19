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Cristiano Ronaldo kafa golünü 2.5 metre yükseklikten attı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, dün akşamki Sampdoria maçında Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun attığı kafa golü sırasında yerden 2 metre 56 santimetre yükseldiğini açıkladı
 19 Aralık 2019 16:00
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Cristiano Ronaldo kafa golünü 2.5 metre yükseklikten attı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, dün akşamki Sampdoria maçında Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun attığı kafa golü sırasında yerden 2 metre 56 santimetre yükseldiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter'daki resmi hesabından yapılan paylaşımda, Serie A'nın 17. haftasının açılış maçı olan Sampdoria-Juventus mücadelesine ilişkin istatistiki bilgilere yer verildi.

Kulüp açıklamasında, Juventus'a maçta galibiyeti getiren golü 45. dakikada müthiş bir kafa vuruşuyla atan Ronaldo'ya, "O bir kuş muydu? Yoksa bir uçak mı? Hayır. O, Cristiano" başlığıyla ayrı bir yer ayrıldı.

Açıklamada, 34 yaşındaki Ronaldo'nun kafa golü "çılgın bir vuruş" olarak tanımlanırken, Portekizli golcünün kafasının topla buluştuğu anda yerden 2 metre 56 santimetre yükseklikte asılı kaldığı belirtildi.

Sampdoria maçında attığı golle Juventus kariyerindeki 11. kafa golüne imzasını koyan Ronaldo için "Hedeflerine ulaşmak için tam anlamıyla büyük yüksekliklere ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Cristiano Ronaldo da attığı bu golün fotoğraf karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşırken, kendisini, havada asılı kaldığı basketlerle de hatırlanan ünlü ABD'li basketbolcu Michael Jordan'a benzetti.

Ronaldo, İspanya'nın Real Madrid takımının formasını giydiği 2017-2018 sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında, şu anki takımı Juventus'a 2,27 metreden röveşata vuruşla golü atarak, tarihe geçmişti.
Anadolu Ajansı
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