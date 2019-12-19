Advertisement

Bakan Gül'den 'ikinci yargı paketi' açıklaması		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
Uluslararası müfredat uygulayan ilk devlet lisesi		 
Google, 5 Şubat'ta sözlü savunma yapacak		 
Makam sahibi olmak için 'İmam Hatipli ve Trabzonlu' sözlerine açıklama		 
Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi Video		 
TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kendisi 100 lira, değeri 100 bin lira

Kahramanmaraş'ta, fırıncı Serdar Edikli, müşterisinden aldığı hatalı basılmış 100 liralık banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek 100 bin liradan satışa çıkarttı
 19 Aralık 2019 16:05
Yazdır
Kendisi 100 lira, değeri 100 bin lira

Kahramanmaraş'ta, fırıncı Serdar Edikli, müşterisinden aldığı hatalı basılmış 100 liralık banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek 100 bin liradan satışa çıkarttı.

Edikli, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerinde hesapları topladığı sırada basımı hatalı parayı fark ettiğini söyledi. Paranın ön yüzeyinin sağ üst köşesinde 100 yerine basım hatası nedeniyle 10 yazdığını ve son rakamın üstünde de yukarıdan aşağıya uzanan gri şerit bulunduğunu aktaran Edikli, paranın sahte olduğunu düşündüğünü anlattı.

Edikli, 100 lirayı para kontrol cihazına tuttuğunu ve gerçek olduğunu öğrendiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bankaya da götürdüm ve oradan da gerçek olduğunu söylediler. İnternetten biraz araştırma yaptım ve benzer paralarla denk geldim. İnternette banknotunda sıfır eksik olan hatalı basılmış 50 lira ve 100 lira gördüm. 50 liranın sahibi olan arkadaş, parayı 50 bin liradan satışa çıkartmış. 100 liranın sahibi ise paha biçilemez olarak söylemiş. Ben de bu 100 liraya karşılık 100 bin lira istiyorum. İnternetteki o haberleri görünce ben de bir şansımı denemek istedim."

Edikli, koleksiyonerlerin paraya ilgi göstermesini beklediğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Veteriner hekimlerden 'ruam' uyarısı
19 Aralık 2019 16:41		 50 yaşındaki doktorun üçüzleri oldu
19 Aralık 2019 15:20
Hobisiydi işi oldu, ihracata başladı
19 Aralık 2019 14:36		 Dünya genelinde tütün kullanan erkeklerin sayısında ilk kez artış gözlenmedi
19 Aralık 2019 14:09
TOKİ Başkanı Bulut: Birinci önceliğimiz kaliteli üretim olacaktır
19 Aralık 2019 13:25		 Kendini ritme kaptırdı, hem oynadı hem temizledi
19 Aralık 2019 13:06
5 bin 700 yıl önce yaşamış genç kadının nasıl göründüğü sakızdan belirlendi
19 Aralık 2019 13:00		 Düşük görüş nedeniyle aksayan THY'nin Ankara seferleri normale döndü
19 Aralık 2019 11:10
82 yaşındaki kadın geliniyle dans kursuna gidiyor
19 Aralık 2019 10:14		 Yaz saatinde geri adım yok
19 Aralık 2019 09:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:58 - FETÖ sanığı 21 eski öğretmenden birine ceza, diğerlerine beraat16:54 - Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılışta olay çıktı16:48 - Bakan Gül'den 'ikinci yargı paketi' açıklaması16:45 - Orman yangınlarına müdahalede gönüllü olabilirsiniz16:41 - Veteriner hekimlerden 'ruam' uyarısı16:39 - Uçuruma devrilen otomobilde yaralanan kadının çocuğu evde ölü bulundu16:32 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı16:28 - DEAŞ'ın itirafçı olan sözde emirine 5 yıl hapis cezası16:21 - İsrailli eski büyükelçinin iddialarına yalanlama16:10 - Türk-İş, Hak-İş ve DİSK asgari ücret açıklaması yapacak
16:05 - Kendisi 100 lira, değeri 100 bin lira16:04 - Gelecek Partisi'nde yönetim belli oldu16:00 - Cristiano Ronaldo kafa golünü 2.5 metre yükseklikten attı15:58 - Uluslararası müfredat uygulayan ilk devlet lisesi15:55 - Tarsus Cezaevinde yangın: 19 kişi dumandan etkilendi15:51 - Twitter hesabı 334,5 milyon görüntülemeye ulaşan kulüp15:48 - 'Ukrayna'dan, Hablemitoğlu suikasti zanlısının iadesini istedik'15:45 - Google, 5 Şubat'ta sözlü savunma yapacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturması kanun teklifinde ilk aşama geçildi
Davutoğlu, partiyi kurunca ilk itirafını yaptı
MEB'den 830 Suriyeli öğretmen atandı açıklaması
2019 yılı EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı
ÖSYM, EKPSS branş sıralamalarını güncelledi
Yerli otomobil prototipi tanıtıma hazır
Sinan Aygün: CHP'li Mansur Yavaş 25 milyon rüşvet istedi
Rektör kızına 1,2 milyon TL'lik şantaj
Sabah Gazetesi yazarından Cumhurbaşkanı'na mektup... TRT'ye el koyun
Erdoğan'ın evini izleyen kameranın görüntüleri nereden çıktı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
luigi datome 1
Metinalkan 4
Üç kahvesi 9
salkım söğüt 3
fikrim yok 2
fatih terim 1
aynı iş yerinde çalışan çiftler 2
dokunarak konuşmak 1
daha gidecek çok yolumuz var 4
maskov87 1
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Kom.16 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Yenişehir İşletmecilik 3 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 5 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Belediyesi 4 İşçi Alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 38 İşçi Alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 8 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam