Gelecek Partisi'nde yönetim belli oldu
Gelecek Partisi'nde yönetim belirlendi. Ahmet Davutoğlu, yönetim kurulunun tamamının oyunu alarak Genel Başkanlığa seçildi. Etyen Mahçupyan, Yusuf Ziya Özcan, Ayhan Sefer Üstün gibi isimler parti yönetiminde yer aldı.
|19 Aralık 2019 16:04
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Gelecek Partisi'nin Kurucular Kurulu toplantısında genel başkan, yönetim kurulu, etik kurulu, disiplin kurulu üyeleri seçildi. Eski başbakan Ahmet Davutoğlu toplantıya katılan 132 üyenin tamamının oyunu alarak Gelecek Partisi Genel Başkanı seçildi.
60 kişilik Yönetim Kurulu'nda eski milletvekilleri Abdullah Başçı, Ayhan Sefer Üstün, Cuma İçten, Feramüz Üstün, Selçuk Özdağ, gazeteci-yazar Etyen Mahcupyan, gazeteci Hakan Albayrak, eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, AK Parti eski İl Başkanları Selim Temurci, Nedim Yamalı ve Yeşim Karadağ, 15 Temmuz'da öldürülen Erol Olçok'ın eski eşi Nihal Olçok yer aldı.
60 kişilik Yönetim Kurulu'nun yüzde 25'i kadın üyelerden oluştu.
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