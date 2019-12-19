Türk-İş, Hak-İş ve DİSK asgari ücret açıklaması yapacak
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarını değerlendirecek
|19 Aralık 2019 16:10
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Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarını değerlendirecek.
Türk-İş'ten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere, üç işçi konfederasyonu (Türk-İş, Hak-İş, DİSK) temsilcileri, yarın saat 11.15'te Türk-İş Genel Merkezi'nde ortak basın açıklaması gerçekleştirecektir."
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