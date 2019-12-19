İsrailli eski büyükelçinin iddialarına yalanlama
|19 Aralık 2019 16:21
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Dışişleri Bakanlığınca, Türkiye topraklarının İsrail veya başka bir ülkeye karşı herhangi bir eylem için kullanıldığı iddiasının reddedildiği bildirildi.
Bakanlığın İngilizce Twitter hesabından yapılan paylaşımda, uluslararası kamuoyunun çoğunluğunun, Hamas'ı bir terör örgütü olarak değil, 2006'da Gazze'deki seçimleri kazanan siyasi bir gerçeklik olarak gördüğü vurgulandı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun, Hamas'ı geçen yıl terör örgütü olarak kabul etmeyi reddettiği hatırlatılan paylaşımda, "Türkiye dahil çeşitli ülkeler, Hamas ile farklı düzeylerde iletişim kuruyor. Türkiye topraklarının İsrail veya başka bir ülkeye karşı herhangi bir eylem için kullanıldığı iddiasını kesin olarak reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.
İsrail'in eski BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Dore Gold, İngiliz Telegraph gazetesine yazdığı makalede, Türkiye'nin Hamas ile ilişkileri hakkında eleştirilerde bulunmuştu.
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