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Veteriner hekimlerden 'ruam' uyarısı

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu: İstanbul Büyükada'da atların itlafına neden olan ruam hastalığına karşı tedbirler eksiksiz alınmalı. Hastalığın bilinen ciddi bir tedavisi yok, görüldüğü bölgede atlarla uğraşan insanların dikkatli olması gerekiyor. Hastalık temas yoluyla ya da etini yemek suretiyle bulaşabiliyor
 19 Aralık 2019 16:41
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Veteriner hekimlerden 'ruam' uyarısı

İstanbul Büyükada'da, tedavisi olmayan ruam hastalığına yakalandıkları gerekçesiyle 81 atın itlaf edilmesinin ardından veteriner hekimlerden alınması gereken diğer tedbirlere ilişkin uyarılar geldi.

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, AA muhabirine, atların itlafına yol açan "ruam"ın tek tırnaklı hayvanlarda görülen bir hastalık olduğunu söyledi. Hastalığın atlarda akut ve kronik olarak seyrettiğini ifade eden Eroğlu, bunun testle anlaşıldığını bildirdi.

Eroğlu, "İstanbul Büyükada'da atların itlafına neden olan ruam hastalığına karşı tedbirler eksiksiz alınmalı. Bu hastalık, köpek, kedi, hayvanat bahçelerindeki yabani hayvanlar ve insanlara da bulaşabilir. Hastalık tek tırnaklı hayvanların toplu olduğu yerlerde daha çok ortaya çıkıyor ve genelde vakalar ölümle neticeleniyor." dedi.

- "Atlarla uğraşan insanlar dikkatli olmalı"

Eroğlu, ruam hastalığının yarattığı tehlikeye dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Hastalığın bilinen ciddi bir tedavisi yok, görüldüğü bölgede atlarla uğraşan insanların dikkatli olması gerekiyor. Hastalık temas yoluyla ya da etini yemek suretiyle bulaşabiliyor. Hastalığın iyi izlenmesi önem taşıyor. Bunun için sağlık taramaları yapılmalı. Hastalık 'Mallein Testi' denilen uygulama sonucu belirleniyor. Hayvanların bulunduğu ortamın sağlık ve hijyenik şartlar açısından düzenlenmesi gerekiyor."

Hastalığın akciğer ve deride iki farklı şekilde görüldüğü bilgisini veren Eroğlu, "Derideki hastalık biraz daha uzun sürüyor. Bu hastalığa karşı kullanılan antibiyotikler sonuç verebilir. Akciğerdeki hastalık ise ölümle sonuçlanıyor." diye konuştu.

Eroğlu, ölümlerin solunum ve akciğer yetmezliği sonucu gerçekleştiğini belirterek, hastalıkla mücadele konusunda Tarım ve Orman Bakanlığının mevzuatında yer alan hükümlerin eksiksiz uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Adalardaki atların durumunun zaman zaman gündeme geldiğini hatırlatan Eroğlu, "Orada ciddi bir sağlık taraması yapılmalı. Beslenme şartlarının düzeltilmesi gerekiyor. At ile uğraşanların eğitilerek bilinçlendirilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

- "Karantina uygulanması gerekir"

Eroğlu, hastalığın ortaya çıktığı hayvanların itlaf edilmesi ve söz konusu bölgede karantina uygulanması gerektiğini bildirdi.

İtlaf işlemi sonrası bölgenin tamamen hastalıktan temizlenip temizlenmediğinin takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Hastalığın ortaya çıktığı yerlerde veteriner hekim hizmetlerinin de düzenlenmesi gerekiyor. Bu tarz hastalıklar ortaya çıkmadan önce koruyucu tedbirler alınmalı. Ruamın henüz bir aşısı yok ve hayvanın hastalığa yakalanmasının önüne geçilemiyor. Türkiye'de bu hastalık hep aynı bölgede yer alıyor. Onun için tedbirlerde bir eksiklik söz konusu mu, onların gözden geçirilmesi gerekiyor. Veteriner hekimlerin orada yer alması lazım. Ruam hastalığı ciddi bir konudur. Yüzyıllarca dünyanın gündeminde yer almıştır. Alınacak tedbirler bellidir ve bunlara dikkat etmek lazım."
Anadolu Ajansı
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