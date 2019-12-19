Orman yangınlarına müdahalede gönüllü olabilirsiniz
Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarına müdahalede gönüllü olan vatandaşlardan müracaat alıyor
|19 Aralık 2019 16:45
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Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarına müdahalede gönüllü olan vatandaşlardan müracaat alıyor.
İşte OGM'den konuyla ilgili yapılan açıklama
11.09.2019 tarih ve 30885 sayılı Resmi Gazetede "Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik"in yayınlanması ile birlikte tüm bölgelerimizde vatandaşlarımızın müracaatları alınarak eğitimlere başlanmıştır.
Vatandaşlarımızın müracaatlarını daha kolay yapabilmeleri için Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüklerinin internet sayfalarından oluşturulan link aktif hale getirilmiştir.
Linke tıklanması ile birlikte e-devlete yönlendirilecek olan başvuru sahipleri buradan kısa süre içerisinde başvurularını tamamlayabileceklerdir.
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