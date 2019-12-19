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FETÖ sanığı 21 eski öğretmenden birine ceza, diğerlerine beraat

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan eski öğretmen 21 sanıktan biri 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi
 19 Aralık 2019 16:58
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FETÖ sanığı 21 eski öğretmenden birine ceza, diğerlerine beraat

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan eski öğretmen 21 sanıktan biri 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanık R.K. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanık Ali Çinkır'ın FETÖ'nün asker yapılanmasında "mahrem imam" olduğu gerekçesiyle üzerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması ve hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Çinkır'ı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.
Anadolu Ajansı
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