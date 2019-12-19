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Doların yükselişi devam ediyor

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 19 Aralık 2019 17:09
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Doların yükselişi devam ediyor

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 5,9120 5,9130 5,9370 5,9380
Avro 6,5760 6,5770 6,6010 6,6020
Sterlin 7,7160 7,7550 7,7300 7,7690
İsviçre Frangı 6,0100 6,0400 6,0430 6,0730
ANKARA
ABD Doları 5,8850 5,9450 5,9050 5,9650
Avro 6,5300 6,6000 6,5600 6,6300
Sterlin 7,6570 7,8010 7,7000 7,8450
Anadolu Ajansı
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