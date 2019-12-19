Doların yükselişi devam ediyor
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|19 Aralık 2019 17:09
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9120
|5,9130
|5,9370
|5,9380
|Avro
|6,5760
|6,5770
|6,6010
|6,6020
|Sterlin
|7,7160
|7,7550
|7,7300
|7,7690
|İsviçre Frangı
|6,0100
|6,0400
|6,0430
|6,0730
|ANKARA
|ABD Doları
|5,8850
|5,9450
|5,9050
|5,9650
|Avro
|6,5300
|6,6000
|6,5600
|6,6300
|Sterlin
|7,6570
|7,8010
|7,7000
|7,8450
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