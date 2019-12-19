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'İmamoğlu'ndan en kısa sürede açıklama bekliyoruz'

Hayvan hakları savunucuları, "Atların kanları İBB'nin elinde", "Adalarda fayton istemiyoruz", "İmamoğlu sözünü tut" sloganları atarak, İBB önünde nöbet çadırı kurdu
 19 Aralık 2019 17:10
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'İmamoğlu'ndan en kısa sürede açıklama bekliyoruz'

Büyükada'da faytonlarda kullanılan 81 atın ruam hastalığı sebebiyle itlaf edilip gömülmesi üzerine hayvan hakları savunucuları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde protesto gösterisi yaptı.

Aralarında sanatçı Leman Sam'ın da bulunduğu hayvanseverler, "Atların kanları İBB'nin elinde", "Adalarda fayton istemiyoruz", "İmamoğlu sözünü tut" gibi sloganlar atarak, İBB önünde nöbet çadırı kurdu.

Polis ekiplerinin sadece açıklamaya izin verileceğini bildirmesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşanırken, üç kişi belediye binasına giderek CHP İBB Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ile görüştü.

Görüşme sonrası basına açıklama yapan hayvan hakları savunucularından Doğa Altınsay, hayvan sömürüsü ve katliamların bu yüzyılda devam etmemesini istediklerini belirterek bu amaçla çadır nöbetine başlayacaklarını söyledi.

Atlı faytonun kültür ve miras olmadığını belirten Altınsay, şöyle konuştu:

" 'Kültür' adı altında katliama ve sömürüye göz yumamayız. Hangi yüzyılda yaşıyoruz? Elektrikli faytonlar var. Bu kadar zor değil bunu değiştirmek. Birazcık vicdan bekliyoruz. Sizin gözünüzün önünde 140 at katledilse, gözünüzü kırpmadan bakabilir misiniz? Onların da bizim gibi canları var. Biz sadece verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Eğer bu sözler yerine getirilseydi şu anda bu atlar ölüyor olmayacaktı. Bizim keyfimiz için hiçbir atın öldürülmesini kabul etmiyoruz. Bu artık durmalı. Ekrem İmamoğlu'ndan en kısa sürede bir açıklama bekliyoruz. Ancak bu şekilde bir çözüm bulabiliriz."

- "Ekrem İmamoğlu, bundan siz sorumlusunuz"

Gruptan Viyan Kınalı ise hayvanların öldürülmesinden İBB'nin sorumlu olduğunu ifade ederek,seçimden önce verilen sözlerin tutulmasını istedi.

İmamoğlu'nun seçimden önce atlı faytonları kaldırmak için söz verdiğini ifade eden Kınalı, şunları söyledi:

"Ekrem İmamoğlu, belediye başkanı seçimlerinde insanlardan destek bulmak için atlı faytonu kaldıracağına söz verdi. Bu, onun bu konuya ne kadar önem ve özen gösterdiğinin kanıtı olmalıydı. Ancak bugüne kadar atlı faytonları kaldırma kararı almaması bizim onun samimiyetinden şüphe etmemize yetti de arttı bile. Bugün biz çadırımızı kaldırmayacağımız için müdahale tehdidi alıyoruz. Bu da bugüne kadar şiddet görmüş atların yanında yurttaşların da şiddet görme ihtimali var. Ekrem İmamoğlu, bundan siz sorumlusunuz. Hayvanların kanı İBB'nin elindedir."

- "Ekrem İmamoğlu sözünü tutsun"

Görüşmeye katılan isimlerden Doğa Giray da görüşmede CHP'li isimlerin kendilerine faytonlarla ilgili Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yaptırım yetkisine sahip olduğunu savunduklarını anlattı.

Hayvan hakları savunucuları olarak asla şiddet içermeyen, pasif bir direnişte bulunduklarını aktaran Giray, "Ayrıca burada başımıza gelecek olumsuz şeylerden de İBB'nin değil, kolluk kuvvetlerinin sorumlu olduğunu söylediler. Bu açıkça işi kendinden atmaktır. Biz bugün buradaysak ve müdahale tehdidiyle karşı karşıya isek İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sözünü tutmadığı için bunlara maruz kalıyoruz. Sorumlusunun kim olduğunu işaret etmelerini istemiyoruz. Biz sorunu çözmelerini istiyoruz. Bakanlığın sorumluluğunda bile olsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi ağırlığını koymuş olsaydı faytonlardaki atlara bu zulümler olmazdı. Sorumluluğu kendilerinden atmasınlar. Ekrem İmamoğlu sözünü tutsun." değerlendirmesini yaptı.

Çevik Kuvvet ekibinin de beklediği alana 3 küçük çadır kuran hayvan hakları savunucularının bekleyişleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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