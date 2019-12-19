Iğdır ve Kars'ta kış, zorlukları ve güzelliğiyle yaşanıyor
|19 Aralık 2019 17:19
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösteren kış, bir yandan hayatı olumsuz etkilerken, güzel görüntüler de oluşturuyor.
Iğdır ile Kars arasında yer alan yüksek kesimli alanlar, bölgede etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Iğdır-Kars kara yolunda yer yer buzlanma yaşanırken, yolda hakim olan sis de sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Iğdır'ın Tuzluca ve Kars'ın Digor ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşlar, araçlarının soğuktan donmaması için üzerini battaniye ve kilimlerle örttü.
Bu ilçelerdeki bazı çiftçiler de doğanın karla kaplı olması sebebiyle otlak bulamayan hayvanlarını, önceden hazırladıkları kuru otlar ile besliyor.
Beyaz örtüyle kaplanan dağlardaki yaban hayvanları ise yiyecek aramak için yol kenarlarına ve yerleşim yerlerine iniyor.
Ayrıca kar yağışı dolayısıyla büyük bölümü beyaza bürünen bölgede güzel görüntüler oluştu.
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