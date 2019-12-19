Sağlık Bakanlığı ilana çıktı ama kadro için başvuru olmadı

Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kahramankazan Yerleşkesinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 5 adet sürekli işçi (at yetiştiricisi) alınacaktı. İlan 29 Kasım'da yayımlandı. Tıklayınız.

İlgili kadroya 270 aday başvurmuş ve Sağlık Bakanlığınce sınava alınacak 20 asil ve 20 yedek olmak üzere toplam 40 aday 13.12.2019 tarihinde kura ile belirlenerek 16-17 Aralık 2019 tarihleri arasında başvuru belgeleri istenmiştir. Ancak talep şartlarına uygun yeterli başvuru olmamıştır.

Sağlık bakanlığı, istenen belgelere sahip adayların 19 ila 27 aralık 2019 tarihleri arasında yeniden başvurmasını istemiştir.

Bu ilana başvurabilmek için Bakanlık onaylı seyislik belgesine veya Nalbantlık, atçılık işletmeciliği, antrenörlük ve seyislik, at antrenörlüğü, jokeylik, binicilik, at bakıcılığı ve yetiştiriciliği, atçılık ve antrenörlüğü önlisans programlarının birinden mezun olmak gerekmektedir.

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