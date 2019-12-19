Advertisement

Belediye Başkanı, 'tuvalet cezasıyla' ilgili ilk kez konuştu		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
'Gümrük işlemlerinde usulsüzlük'ten 8 memur tutuklandı		 
Google: Fiber kesildi, araştırıyoruz		 
Rüşvet iddiasının sebebi Togo Kuleleriymiş!		 
Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi Video		 
TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanlığı ilana çıktı ama kadro için başvuru olmadı

Sağlık Bakanlığı 5 at yetiştiricisi bulmak için ilana çıktı. Başvuran hiçbir adayın ilgili belgeye sahip olmaması nedeniyle yeniden başvuru alındı
 19 Aralık 2019 17:39
Yazdır
Sağlık Bakanlığı ilana çıktı ama kadro için başvuru olmadı

Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kahramankazan Yerleşkesinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 5 adet sürekli işçi (at yetiştiricisi) alınacaktı. İlan 29 Kasım'da yayımlandı. Tıklayınız.

İlgili kadroya 270 aday başvurmuş ve Sağlık Bakanlığınce sınava alınacak 20 asil ve 20 yedek olmak üzere toplam 40 aday 13.12.2019 tarihinde kura ile belirlenerek 16-17 Aralık 2019 tarihleri arasında başvuru belgeleri istenmiştir. Ancak talep şartlarına uygun yeterli başvuru olmamıştır.

Sağlık bakanlığı, istenen belgelere sahip adayların 19 ila 27 aralık 2019 tarihleri arasında yeniden başvurmasını istemiştir.

Bu ilana başvurabilmek için Bakanlık onaylı seyislik belgesine veya Nalbantlık, atçılık işletmeciliği, antrenörlük ve seyislik, at antrenörlüğü, jokeylik, binicilik, at bakıcılığı ve yetiştiriciliği, atçılık ve antrenörlüğü önlisans programlarının birinden mezun olmak gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı açıklaması için tıklayınız.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üniversiteden, örnek öğretim üyesi alım ilanı
19 Aralık 2019 15:02		 Hakim ve savcılık sınav giriş belgeleri yayımlandı
19 Aralık 2019 14:23
2019 yılı EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı
19 Aralık 2019 13:42		 ÖSYM, EKPSS branş sıralamalarını güncelledi
19 Aralık 2019 09:17
'450 engelli öğretmen daha atama bekleyecek'
18 Aralık 2019 21:19		 1000 işçi alımında, üniversite mezunları, kuradan sonra elendi
18 Aralık 2019 11:10
KPSS 2019/8 tercih kılavuzu yayımlandı
18 Aralık 2019 10:06		 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, liyakatli personel alacakmış!
17 Aralık 2019 15:16
Kalkınma ajanslarına 191 personel alınacak
17 Aralık 2019 11:31		 MEB, 830 Suriyeli öğretmen haberini yalanladı
16 Aralık 2019 19:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:38 - 14 yılın ardından 1 ay önce baba olmuştu18:30 - Kamu Personeli Danışma Kurulu toplandı18:22 - Borsa günü yatay tamamladı18:14 - Okula kitap bağışladı, yargılanmaktan kurtuldu18:09 - Belediye Başkanı, 'tuvalet cezasıyla' ilgili ilk kez konuştu18:08 - 'Gümrük işlemlerinde usulsüzlük'ten 8 memur tutuklandı18:02 - Sayıştay: Sosyal Denge Sözleşmelerinde 15/3/2012 milattır18:00 - Google: Fiber kesildi, araştırıyoruz17:57 - Denizli'deki FETÖ soruşturmasında bir avukat gözaltına alındı17:53 - İlber Ortaylı: İstanbulca konuşan kalmadı
17:48 - TBMM'de 'erken seçim' tartışması17:44 - AK Partili Yağcı'dan 'Dünya Göz Hastanesi' açıklaması17:39 - Sağlık Bakanlığı ilana çıktı ama kadro için başvuru olmadı17:31 - DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin 2 akrabası tutuklandı17:29 - Yerli malı haftası etkinliğinde 14 öğrenci zehirlendi17:25 - Rüşvet iddiasının sebebi Togo Kuleleriymiş!17:19 - Iğdır ve Kars'ta kış, zorlukları ve güzelliğiyle yaşanıyor17:15 - Sokağı halay çekerek temizleyen işçiye bir maaş ikramiye
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturması kanun teklifinde ilk aşama geçildi
2019 yılı EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı
Davutoğlu, partiyi kurunca ilk itirafını yaptı
MEB'den 830 Suriyeli öğretmen atandı açıklaması
Yerli otomobil prototipi tanıtıma hazır
ÖSYM, EKPSS branş sıralamalarını güncelledi
Makam sahibi olmak için 'İmam Hatipli ve Trabzonlu' sözlerine açıklama
Sinan Aygün: CHP'li Mansur Yavaş 25 milyon rüşvet istedi
Rektör kızına 1,2 milyon TL'lik şantaj
Sabah Gazetesi yazarından Cumhurbaşkanı'na mektup... TRT'ye el koyun
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
poğacanın parasını vermek 4
ajda pekkan mobilya reklamı 3
aynı iş yerinde çalışan çiftler 2
kıdem tazminatı caiz değildir 1
sude 3
maskov87 1
Tuzlaspor-galatasaray mac sonu olaylari 11
bebeklerin reklam izlemesi 1
daha gidecek çok yolumuz var 4
yüreğini ortaya koymak 6
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Kom.16 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Yenişehir İşletmecilik 3 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 5 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Belediyesi 4 İşçi Alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 38 İşçi Alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 8 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam