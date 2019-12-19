Denizli'deki FETÖ soruşturmasında bir avukat gözaltına alındı
Denizli'deki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir avukat gözaltına alındı
|19 Aralık 2019 17:57
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Denizli'deki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir avukat gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Denizli Barosuna kayıtlı avukat V.G, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Avukat V.G'nin emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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