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Google: Fiber kesildi, araştırıyoruz

Google'ın aralarında e-posta servisi Gmail ve video görüntüleme kanalı YouTube'un da olduğu birçok servisine kısa süreli ulaşılamamasıyla ilgili açıklama geldi
 19 Aralık 2019 18:00
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Google: Fiber kesildi, araştırıyoruz

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından Google'ın sağladığı arama motoru, analitik, YouTube ve Gmail gibi servislere saat 11:00 sıralarında erişimin kopmasıyla ilgili yazılı bir açıklama geldi.

Google'dan yapılan açıklamada Bulgaristan kaynaklı bir fiber kesintisi sorunu bulunduğu ve bu sorunun Türkiye saati ile 13:30 sıralarında tamamen çözüldüğü aktarıldı:

GOOGLE'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

"Google'ın Bulgaristan'daki ağı üzerinde yönlendirilmiş olan trafikte yaşanan birden fazla eşzamanlı fiber kesintisi sorunu, etkilenen tüm kullanıcılar için Türkiye Saati ile 13:36 (ABD / Pasifik zamanı ile 19 Aralık 2019 02:36) itibarı ile tamamen çözülmüştür.

Bu süre içinde, Google hizmetlerine Bulgaristan ağ bağlantı noktamız üzerinden erişen kullanıcılar, sözkonusu Google hizmetlerine ulaşamamıştır.

Sorunun çözümüne kadar geçen sürede gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz. Sorunun temel nedenini belirlemiş ve etkilenen trafiği, ağımızın sorundan etkilenmiş olan kısımlarının etrafına yönlendirmiş durumdayız.

Konuyla ilgili dahili bir araştırma sürdürüyoruz. İleriki bir tarihte ayrıntılı bir olay özetini de paylaşmış olacağız. "

BAKAN YARDIMCISI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kesintinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından bir açıklama yapmış ve "Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye'deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. USOM ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalıdır" ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net
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