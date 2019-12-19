Advertisement

Belediye Başkanı, 'tuvalet cezasıyla' ilgili ilk kez konuştu		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
'Gümrük işlemlerinde usulsüzlük'ten 8 memur tutuklandı		 
Google: Fiber kesildi, araştırıyoruz		 
Rüşvet iddiasının sebebi Togo Kuleleriymiş!		 
Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi Video		 
TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Gümrük işlemlerinde usulsüzlük'ten 8 memur tutuklandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde, gümrük işlerinde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 30 kişiden 8'i cezaevine gönderildi
 19 Aralık 2019 18:08
Yazdır
'Gümrük işlemlerinde usulsüzlük'ten 8 memur tutuklandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde, gümrük işlerinde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 30 kişiden 8'i cezaevine gönderildi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde, 2018 yılında gümrük işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde yakalanan 30 kamu görevlisinin Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Doğubayazıt Adliyesine çıkarılan bu kişilerden 10'u, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı. Savcılıkça sulh ceza hakimliğine sevk edilen diğer 20 kişiden 8'i tutuklandı, 12'si salıverildi.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen bazı şüphelilerin arandığı belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
14 yılın ardından 1 ay önce baba olmuştu
19 Aralık 2019 18:38		 Okula kitap bağışladı, yargılanmaktan kurtuldu
19 Aralık 2019 18:14
Yerli malı haftası etkinliğinde 14 öğrenci zehirlendi
19 Aralık 2019 17:29		 Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılışta olay çıktı
19 Aralık 2019 16:54
Uçuruma devrilen otomobilde yaralanan kadının çocuğu evde ölü bulundu
19 Aralık 2019 16:39		 Tarsus Cezaevinde yangın: 19 kişi dumandan etkilendi
19 Aralık 2019 15:55
Edirne'de bariyere çarpan askeri araçtaki 8 asker hafif yaralandı
19 Aralık 2019 15:43		 Demet Akalın'ın dava ettiği icra memuru beraat etti
19 Aralık 2019 15:22
500 bin TL dolandırılan eski bakan: Gaflete düştük
19 Aralık 2019 14:06		 Korna çalan kadın doktoru darp etmişti... Tutuklandı
19 Aralık 2019 13:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:38 - 14 yılın ardından 1 ay önce baba olmuştu18:30 - Kamu Personeli Danışma Kurulu toplandı18:22 - Borsa günü yatay tamamladı18:14 - Okula kitap bağışladı, yargılanmaktan kurtuldu18:09 - Belediye Başkanı, 'tuvalet cezasıyla' ilgili ilk kez konuştu18:08 - 'Gümrük işlemlerinde usulsüzlük'ten 8 memur tutuklandı18:02 - Sayıştay: Sosyal Denge Sözleşmelerinde 15/3/2012 milattır18:00 - Google: Fiber kesildi, araştırıyoruz17:57 - Denizli'deki FETÖ soruşturmasında bir avukat gözaltına alındı17:53 - İlber Ortaylı: İstanbulca konuşan kalmadı
17:48 - TBMM'de 'erken seçim' tartışması17:44 - AK Partili Yağcı'dan 'Dünya Göz Hastanesi' açıklaması17:39 - Sağlık Bakanlığı ilana çıktı ama kadro için başvuru olmadı17:31 - DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin 2 akrabası tutuklandı17:29 - Yerli malı haftası etkinliğinde 14 öğrenci zehirlendi17:25 - Rüşvet iddiasının sebebi Togo Kuleleriymiş!17:19 - Iğdır ve Kars'ta kış, zorlukları ve güzelliğiyle yaşanıyor17:15 - Sokağı halay çekerek temizleyen işçiye bir maaş ikramiye
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturması kanun teklifinde ilk aşama geçildi
2019 yılı EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı
Davutoğlu, partiyi kurunca ilk itirafını yaptı
MEB'den 830 Suriyeli öğretmen atandı açıklaması
Yerli otomobil prototipi tanıtıma hazır
ÖSYM, EKPSS branş sıralamalarını güncelledi
Makam sahibi olmak için 'İmam Hatipli ve Trabzonlu' sözlerine açıklama
Sinan Aygün: CHP'li Mansur Yavaş 25 milyon rüşvet istedi
Rektör kızına 1,2 milyon TL'lik şantaj
Sabah Gazetesi yazarından Cumhurbaşkanı'na mektup... TRT'ye el koyun
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
insanı değerli hissettiren kral hareketler 17
yumurta 4
aynı iş yerinde çalışan çiftler 2
Metinalkan 4
aynen 3
arda kardeşler 2
bebeklerin reklam izlemesi 1
ziraat bankasının simit sarayına ortak olması 5
tüik'in asgari ücret rakamı 3
dokunarak konuşmak 1
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam