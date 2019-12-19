'Gümrük işlemlerinde usulsüzlük'ten 8 memur tutuklandı
|19 Aralık 2019 18:08
|Yazdır
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde, gümrük işlerinde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 30 kişiden 8'i cezaevine gönderildi.
Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde, 2018 yılında gümrük işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde yakalanan 30 kamu görevlisinin Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Doğubayazıt Adliyesine çıkarılan bu kişilerden 10'u, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı. Savcılıkça sulh ceza hakimliğine sevk edilen diğer 20 kişiden 8'i tutuklandı, 12'si salıverildi.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen bazı şüphelilerin arandığı belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|14 yılın ardından 1 ay önce baba olmuştu
19 Aralık 2019 18:38
|Okula kitap bağışladı, yargılanmaktan kurtuldu
19 Aralık 2019 18:14
|Yerli malı haftası etkinliğinde 14 öğrenci zehirlendi
19 Aralık 2019 17:29
|Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılışta olay çıktı
19 Aralık 2019 16:54
|Uçuruma devrilen otomobilde yaralanan kadının çocuğu evde ölü bulundu
19 Aralık 2019 16:39
|Tarsus Cezaevinde yangın: 19 kişi dumandan etkilendi
19 Aralık 2019 15:55
|Edirne'de bariyere çarpan askeri araçtaki 8 asker hafif yaralandı
19 Aralık 2019 15:43
|Demet Akalın'ın dava ettiği icra memuru beraat etti
19 Aralık 2019 15:22
|500 bin TL dolandırılan eski bakan: Gaflete düştük
19 Aralık 2019 14:06
|Korna çalan kadın doktoru darp etmişti... Tutuklandı
19 Aralık 2019 13:19