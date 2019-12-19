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Belediye Başkanı, 'tuvalet cezasıyla' ilgili ilk kez konuştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'e, Güngören Belediye başkan yardımcısı Veysel İpekçi'nin bir çalışana verdiği tepki çeken 'tuvalet' cezası soruldu.
 19 Aralık 2019 18:09
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Belediye Başkanı, 'tuvalet cezasıyla' ilgili ilk kez konuştu

İmamoğlu, 13. ilçe belediyesi ziyaretini Güngören'e yaptı. Güngören Belediye Başkanı Demir, İmamoğlu'nu makam odasında ağırladı.

İmamoğlu ve Demir'e Güngören Belediye başkan yardımcısının bir çalışana verdiği tepki çeken 'tuvalet' cezası soruldu. Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İBB Başkanı İmamoğlu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Yapılan iş tümüyle yanlış. İdari olarak, başkan tedbirini almış zaten; istifası istendi. İdari süreci tam olarak bilmiyorum açıkçası. Bu tür konularda disiplin uygulamalarında ne yazar ona da bakmak lazım" ifadelerini kullandı.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de belediye başkan yardımcısının AK Parti'den istifa edip etmediği ile ilgili soruya,

"Maalesef böyle bir olay yaşandı belediyemizde. İlgili başkan yardımcımız istifasını aldık. Kurum içi tahkikat ise devam ediyor. Akabinde oluşacak hukuki süreç, kamuoyuna da duyuru yapılacak" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaşanan olayla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullanmıştı:

"Vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olamaz. Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. Çalıp çırpmayı, yolsuzluğu hiç saymıyorum bile. Bu tarz insanların kapıdan içeri girmesi bile bizim için zuldür. Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır."
Sözcü
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