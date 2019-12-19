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Okula kitap bağışladı, yargılanmaktan kurtuldu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir soruşturma dosyasının şüphelisi, şikayetçi tarafın uzlaşmak için 'bir okula 50 adet kitap bağışı' şartını yerine getirerek yargılanmaktan kurtuldu. Elbistan Adliyesi Uzlaştırma Bürosu'nda dosya mahkemeye gitmeden uzlaşan şüphelinin bağışladığı 77 adet kitap, Çiçek İlk/Ortaokulu'na teslim edildi
 19 Aralık 2019 18:14
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Okula kitap bağışladı, yargılanmaktan kurtuldu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir soruşturma dosyasının şüphelisi, şikayetçi tarafın uzlaşmak için 'bir okula 50 adet kitap bağışı' şartını yerine getirerek yargılanmaktan kurtuldu. Elbistan Adliyesi Uzlaştırma Bürosu'nda dosya mahkemeye gitmeden uzlaşan şüphelinin bağışladığı 77 adet kitap, Çiçek İlk/Ortaokulu'na teslim edildi.

Elbistan'da, bir soruşturma dosyası, mahkeme süreci öncesinde Elbistan Adliyesi Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Uzlaştırma Bürosu'nda ele alınan dosyanın müştekisi, karşı tarafla anlaşmak için özel ve anlamlı tek bir şart sundu. Bir okula 50 adet kitap bağışlamasını isteyen müştekinin bu talebi, şüpheli tarafından kabul edildi. Şüpheli tarafın aldığı çeşitli türlerdeki 77 adet kitap, Çiçek İlk/Ortaokulu'na teslim edildi. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı da, okula bir kitaplık yaptırdı. Kitapların okula teslimi için düzenlenen organizeye, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, uzlaştırma Bürosundan sorumlu Cumhuriyet Savcısı Turgay Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Okul Müdürü Ümit Kayıran ve müşteki olan taraf katıldı.

Burada ilk olarak değerlendirme yapan müşteki tarafın eşi Metin Arifoğlu, eğitime destek olmak için böyle bir yönteme başvurduklarını söyledi. Arifoğlu, "Olay, mahkeme aşamasına taşınmadan önce Elbistan Adliyesi Uzlaştırma Bürosu'na başvurduk. Hakkımızı aradık. Sonunda da eğitime destek olmak için böyle bir fikir aklımıza geldi. Karşı taraf da bizim 'okula kitap bağışı' şartımızı kabul etti. Olay da bu şekilde çözülmüş oldu" dedi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı ise, müşteki olan tarafın örnek bir davranış sergilediğine vurgu yaptı. Başsavcı Ormancı, "Uzlaştırma, Türk hukuk sistemimize yeni giren bir kavram. Elbistan Adliyemizdeki bu soruşturmada da tarafları uzlaşmaya davet ettik. Bu uzlaştırma esnasında müşteki olan taraf, örnek bir tavır sergiledi. Şüpheli tarafın, okula kitap yardımı yapması şartıyla şikayetinden vazgeçeceğini beyan etti. Bunun üzerine uzlaştırmacı olan arkadaşımız şüpheliye bu teklifi iletti. Şüphelinin de okula kitap bağışı şartını kabul etmesi üzerine anlaşma sağlandı. Böylece, okulumuza, eğitime ve öğrencilerimize de özel bir katkı sağlandı. Biz de, örnek bir davranış ve uygulama olduğu için biz de seve seve destek verdik. Hem müşteki tarafa eğitime verdiği destek ve hem de uzlaşmanın sağlanmasındaki katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Uzlaştırma Bürosu personelimiz Fatih Bey'e de uzlaştırmada gösterdiği başarıdan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Uzlaştırma bürolarının, mahkemelerin iş yükünü azaltan önemli bir işleve sahip olduğuna dikkati çeken Başsavcı Ormancı, "Ülkemizde uzlaşma kapsamına giren suçlarda ortalama yüzde 70 oranında bir başarı sağlandı. Biz de Elbistan Adliyesi olarak bu ortalamanın üzerineyiz. Yüzde 72-73 oranında uzlaştırma sağlıyoruz. Böyle hem mahkemelerimizin iş yükü hafifliyor böyle güzel örnek organizasyonlar gerçekleşiyor. Bu sistemin Türk hukuk sistemine yarar sağladığını görüyoruz. Eğitime ve okula bir katkı sağlandı. Taraflar da uzlaştılar. Mahkeme, yargılama süreci olmadı. Güzel bir davranış sergilendi" şeklinde konuştu.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt da, "Müşteki olan vatandaşımıza duyarlılığı için teşekkür ediyorum. Kendisinin eğitime verdiği önemi gösteriyor. İnşallah bundan sonraki durumlarda da böyle güzel şeyler yaşarız" dedi.

Konuşmaların ardından bağışlanan kitaplar, öğrenciler ve katılımcılar tarafından kitaplığa yerleştirildi.
İhlas Haber Ajansı
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