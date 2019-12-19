Borsa günü yatay tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 değer kazancıyla 110.599,43 puandan tamamladı
|19 Aralık 2019 18:22
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 değer kazancıyla 110.599,43 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,76 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,14 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,50 ile sigorta oldu.
Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 108.500 seviyelerinin destek, 111.200 ve 112.500'ün direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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