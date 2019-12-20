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TSK'da, vardiya görevi, bir nöbet hizmeti midir?

İzmir Bölge İdare Mahkemesi, vardiya görevlerinin bir nöbet hizmeti olmadığına karar verdi.
 20 Aralık 2019 00:03
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TSK'da, vardiya görevi, bir nöbet hizmeti midir?

İzmir Bölge İdare Mahkemesi, bir iki kademeli kıdemli başçavuşun, sağlık sorunlardan dolayı nöbetten muaf olduğunu, bu nedenle vardiyadan da muaf tutulması yönünde başvuruda bulunmuştur. Talebin kolordu komutanlığınca reddedilmesi üzerine dava açılmış, hem idare mahkemesi hem de bölge idare mahkemesi nöbetten muaf olanların (sağlık veya rütbe nedeniyle) vardiyadan da muaf olması gerektiğine hükmetmiştir.

İŞTE MAHKEME KARARLARI

Memurlar.Net
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