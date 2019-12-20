Uzman erbaş yönetmeliği değişecek
|20 Aralık 2019 00:15
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Taslakta yer alan değişiklik yapılacak maddeler içerisinde atama yerlerinin 2 bölgeden 5 bölgeye çıkacağı,
1.bölge tayin garnizon hizmet süresinin 4 yıl
2.bölge tayin garnizon hizmet süresinin 4 yıl
3.bölge tayin garnizon hizmet süresinin 4 yıl
4.bölge tayin garnizon hizmet süresinin 4 yıl (doğu ev getirilebilir merkezi)
5.bölge tayin garnizon hizmet süresinin 3 yıl (Şırnak-Hakkari-Tunceli)
KKTC ,2.garnizon derece olup hizmet süresinin 3 yıl olarak düzenleneceği belirtildi.
1-2 ve 3. garnizonlardan garnizon hizmet süresini doldurmayı müteakip 4 ve
5'e
4 ve 5. garnizonlardan garnizon hizmet süresini doldurmayı müteakip 1-2 ve 3'e atama yapılacağı bildirilmiştir.
Ayrıca kıdemlerin rütbeden sayılması ile ilgili durum her 3 yılda bir kıdem alırlar şeklinde belirtilmiştir.
Diğer değişen maddeler içerisinde sözleşme yenileme için yapılan spor faaliyetlerinde birlik standartları değil yaş grupları esas alınacak.
Sağlık nedeniyle malul olanların idarenin uygun görmesi ile daha uygun bir göreve geçişi sağlanacak.
Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığınca sadece özel ihtisas branşlarına komando birliklerine alınan İlkögretim mezunu Uzman Onbaşılar, Uzman Çavuş olmak için gereken şartları sağladığı takdirde ögrenim durumuna bakılmaksızın (Lise mezunu) Uzman Çavuşluğa nasp edilecekler.
Sözleşme yenilemek için alınan sağlık raporlarında;
Uzman Erbaş olarak görev yapabilecek olmakla birlikte, branşa özgü sağlık niteliğinin kaybı halinde sözleşme yenilenmez.
Örnek: Komando branşında istihdam edilen bir personel için TSK'da görev yapar, Komando olamaz kararlı rapor ile sözleşme uzatılmaz.
Bu durumlarda istisnai durumlar hariçtir.
İstisna durumlar şunlardır:
1- Görevden dolayı saldırıya veya kazaya uğrayan veya meslek hastalığına yakalananlar
2- Uzun süreli tedavi gerektiren hastalığa yakalananlar
3- 3713 sayılı terörle mücadele kapsamında yaralananlar
Bunun dışında TSK'da görev yapar ,komando olamaz raporu alanların sözleşmeleri
yenilenmez.
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