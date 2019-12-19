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Bakan Dönmez: Hedefimiz bağımsız enerji güçlü Türkiye'dir

Bakan Dönmez: "Hedefimiz bağımsız enerji güçlü Türkiye'dir"
 19 Aralık 2019 18:56
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Bakan Dönmez: Hedefimiz bağımsız enerji güçlü Türkiye'dir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hedefimiz bağımsız enerji güçlü Türkiye'dir. Bu potansiyelin her gecen gün daha fazla ortaya çıktığını görüyoruz. Türkiye'nin mili madeni bor da teknoloji hamlesini de büyük bir kararlıkla başladık ve sürdürüyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, beraberinde eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve AK Parti milletvekilleriyle Batman'ı ziyaret etti. Ziyareti kapsamında Bakan Dönmez, eski TBMM Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Kahraman, AK Parti Kayseri Milletvekili Emrah Karayel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve TFF Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Batman Üniversitesi Merkez Kampusunda Birlik Vakfı tarafından düzenlenen 'Enerji Politikamız ve Doğu Akdeniz Meselesi' isimli panele katıldı.

Katıldığı panelde konuşan Bakan Dönmez, "Bu yüz yılda dünyada yaşanan değişim ve dönüşüm, önceki yıllardan çok daha hızlı bir şekilde cereyan ediyor. Bu değişimin hiç şüphesiz tam göbeğinde yer alıyoruz. Bugün ekonomiyi, siyaseti, diplomasiyi, güvenlik politikalarını, enerjiden bağımsız olarak düşünme imkanımız yoktur. Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşananları hep birlikte herhalde görüyorsunuz. Enerjinin bölgenin siyaseti üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu birlikte tanıklık ediyoruz. Dünyadaki gelişmelerin gerisinde değiliz. Dünyada neler olup bittiği, bunların ülkemize yansımalarını yakinen takip ediyoruz ve inceliyoruz. Enerjinin merkezde yer aldığı bu denklem de bizlerde kendi yol haritamıza sahip çıkıyoruz ve belirliyoruz. Türkiye'nin enerjideki gelecek vizyonu olan, milli enerji ve maden politikamızı, yerli arz güvenliği millilik ve teknoloji üzerine inşa ettik" dedi.

"Yılık bin ton bor üreteceğiz"

"İnanıyoruz ki petrolden doğal gaza yerli kömürden yenilenebilir enerjiye kadar her alanda dünya ile rekabet edebilecek güce ve potansiyele sahibiz" diyen Bakan Dönmez, " Hedefimiz bağımsız enerji güçlü Türkiye'dir. Bu potansiyelin her gecen gün daha fazla ortaya çıktığını görüyoruz. Türkiye'nin mili madeni bor da teknoloji hamlesini de büyük bir kararlıkla başladık ve sürdürüyoruz. Ülke olarak dünya bor rezervlerinin yüzde 73'ne sahibiz dünya bor pazarının da yüzde 60'ı bizim kontrolümüzde ancak asıl hedefimiz boru yüksel teknoloji ile buluşturmak bu amaçla Balıkesir Bandırmada bor tesisimizi temelini 2 ay önce atık. Dünyada elmastan sonra gelen en değerli malzeme olan bor karbonu ülkemizde üretmeye başlayacağız. Yılık bin ton üretim ile dünyadaki bor karbür üretimini yaklaşık yüzde 8'ni Türkiye'de gerçekleştirmiş olacağız. Bor karbürü bir çok askeri araç ve helikopterde zırh olarak kullanımına imkanına sahibimiz Türkiye'nin madeni bor Mehmetçiğimizde inşallah zırh olacak ve onu koruyacaktır" şeklinde konuştu.

"Herkes şunu iyi bilsin ki biz Akdeniz'de misafir değil ev sahibiyiz"

Bakan Dönme sözlerine şöyle devam etti:

"Milli arama ve sondaj gemilerimizde başladığımız çalışmalarımız dört koldan dört gemimizle devam ediyor. Dün itibariyle Fatih Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden almış olduğumuz ruhsat sahasından 4 bin 700 metrelerinde sondaj aramalarına devam ediyor. Şimdi bu gemilerimize yenisini daha ekleyeceğiz oda Akdeniz de Karadeniz'de ihtiyaç halinde 3'üncü ülkelerde sondaj yapmaya devam edecekler. Akdeniz'deki gücümüzü böylece 3'e katlamış olacağız bizim çalışmalarımızın başından itibaren tekrarladığımız gibi Akdeniz'de ne kimsenin hakkını yiyeceğiz ne de ülkemizin ve Kıbrıs'ta yaşayan soydaşlarımızın hakkından vazgeçeceğiz diyoruz. Herkes şunu iyi bilsin ki biz Akdeniz'de misafir değil ev sahibiyiz."

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da Batman Valiliğine gelerek Vali Hulusi Şahin'le bir araya geldi. Vali Şahin ve kahraman karşılıklı olarak birbirlerine hediye takdim edip bir müddet sohbet etti.
İhlas Haber Ajansı
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