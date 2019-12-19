İstanbul'da vefat eden polis memuru için tören
Polis memurunun cenazesi, İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğünde gerçekleştirilen törenin ardından memleketi Elazığ'a gönderildi
|19 Aralık 2019 19:07
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İstanbul'da dün vefat eden polis memuru Remzi Yıldız için İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğünde tören düzenlendi.
İzinli olduğu günde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Yıldız için düzenlenen törene, ailesinin yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve çok sayıda meslektaşı katıldı.
Helallik alınmasının ardından Remzi Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, memleketi Elazığ'a gönderildi.
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