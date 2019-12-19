2019'un en çok kazanan Youtuber'ı oldu
|19 Aralık 2019 19:23
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ABD merkezli teknoloji devi Google'ın video servisi YouTube'dan en çok gelir elde eden YouTuber'ların listesi açıklandı.
2019'u 26 milyon dolar gelirle kapatan Ryan 2018'de de 22 milyon dolarla zirvede yer almıştı. Annesi, babası ve ikiz kardeşiyle Teksas'ta yaşayan Ryan Raji, oyuncak videoları yaparak, 22 milyonu aşkın aboneye ulaşmış durumda.
Dude Perfect 20 milyonluk geliriyle ikinci sırada yer alırken, ilk 10 listesine ilk kez kiren Nastya ise 18 milyon dolarla 3'üncü sırada kendisine yer buldu.
Listede ilk 10'a giren Youtuber'ların toplam geliri ise 162 milyon dolar oldu.
TOP 10 LİSTESİ İSE ŞÖYLE
Ryan Kaji: 26 milyon dolar
Dude Perfect: 20 milyon dolar
Nastya: 18 milyon dolar
Rhett and Link: 17,5 milyon dolar
Jeffree Star: 17 milyon dolar
Preston Arsement: 14 milyon dolar
PewDiePie: 13 milyon dolar
Markiplier: 13 milyon dolar
Daniel Middleton: 12 milyon dolar
Evan Fong: 11,5 milyon dolar
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