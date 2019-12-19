Advertisement

Bakan Gül: Yürütme yargının yetkisine karışamaz		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
Trafik polisi, eşine ceza yazdı		 
İstanbul Şehir Üniversitesinin idaresi Marmara Üniversitesine devredildi		 
Kamu Personeli Danışma Kurulu, gündemsiz toplandı		 
Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi Video		 
TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2019'un en çok kazanan Youtuber'ı oldu

Dünyanın en çok izlenen video platformu Youtube'da geçen sene gibi bu sene de 8 yaşında oyuncak değerlendirmesi yapan Ryan's World isimli kanalın sahibi Ryan Raji'nin oldu.
 19 Aralık 2019 19:23
Yazdır
2019'un en çok kazanan Youtuber'ı oldu

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın video servisi YouTube'dan en çok gelir elde eden YouTuber'ların listesi açıklandı.

2019'u 26 milyon dolar gelirle kapatan Ryan 2018'de de 22 milyon dolarla zirvede yer almıştı. Annesi, babası ve ikiz kardeşiyle Teksas'ta yaşayan Ryan Raji, oyuncak videoları yaparak, 22 milyonu aşkın aboneye ulaşmış durumda.

Dude Perfect 20 milyonluk geliriyle ikinci sırada yer alırken, ilk 10 listesine ilk kez kiren Nastya ise 18 milyon dolarla 3'üncü sırada kendisine yer buldu.

Listede ilk 10'a giren Youtuber'ların toplam geliri ise 162 milyon dolar oldu.

TOP 10 LİSTESİ İSE ŞÖYLE

Ryan Kaji: 26 milyon dolar

Dude Perfect: 20 milyon dolar

Nastya: 18 milyon dolar

Rhett and Link: 17,5 milyon dolar

Jeffree Star: 17 milyon dolar

Preston Arsement: 14 milyon dolar

PewDiePie: 13 milyon dolar

Markiplier: 13 milyon dolar

Daniel Middleton: 12 milyon dolar

Evan Fong: 11,5 milyon dolar
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Google' ile ilgili ilk resmi açıklama
19 Aralık 2019 11:54		 Google servislerindeki sorun çözüldü
19 Aralık 2019 11:08
Verbis'e kayıt olmak için son günler
18 Aralık 2019 16:46		 İnternetten alışveriş yaparken kart bilgilerinizi kaptırmayın
18 Aralık 2019 11:55
WhatsApp'ın bu özelliği için ödeme yapmak gerekecek!
17 Aralık 2019 10:13		 Google'ın yeni kararı ne anlama geliyor?
16 Aralık 2019 13:42
Google: Türkiye'de yeni çıkacak Android cihazları onaylamayacağız
16 Aralık 2019 13:24		 Sivasspor'un resmi sitesi hacklendi
15 Aralık 2019 21:36
29 bin kişinin kişisel verileri çalındı!
14 Aralık 2019 19:26		 Sosyal medya aldatma oranlarını arttırdı
14 Aralık 2019 15:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:15 - Kalp krizi anında ambulans çağırma oranı çok düşük20:11 - Cem Uzan'ın harabeye dönen oteli satıldı!20:07 - Burhan Kuzu: Suç duyurusunda bulunduk20:03 - Bakan Dönmez: Akdeniz'de misafir değil ev sahibiyiz19:59 - Liseli genç, tartışma sırasında tabancayla yaralandı19:55 - Tarsus'ta cezaevinde yangın: 24 kişi hastanelik oldu19:51 - Bakan Gül: Yürütme yargının yetkisine karışamaz19:47 - İstinaf, 25 Aralık davası sanıklarının cezalarını onadı19:43 - Profesör Ak'tan ruam atlarla ilgili açıklama19:39 - Çorum'da zehirlenen 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı
19:35 - Eskişehir'de işçilerden 'toplu sözleşme' eylemi19:31 - Diyanet'in 'tabure' uygulaması Selimiye Camii'nde başladı19:27 - Trafik polisi, eşine ceza yazdı19:23 - 2019'un en çok kazanan Youtuber'ı oldu19:19 - Kalp krizi geçiren sürücüyü polis memuru kurtardı19:15 - Güleda'nın katili, şubatta hakim karşısına çıkacak19:11 - 'Üst solunum yolu enfeksiyonu kulaklarınızı vurabilir'19:07 - İstanbul'da vefat eden polis memuru için tören
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturması kanun teklifinde ilk aşama geçildi
2019 yılı EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı
Davutoğlu, partiyi kurunca ilk itirafını yaptı
MEB'den 830 Suriyeli öğretmen atandı açıklaması
Yerli otomobil prototipi tanıtıma hazır
ÖSYM, EKPSS branş sıralamalarını güncelledi
Makam sahibi olmak için 'İmam Hatipli ve Trabzonlu' sözlerine açıklama
Sinan Aygün: CHP'li Mansur Yavaş 25 milyon rüşvet istedi
Rektör kızına 1,2 milyon TL'lik şantaj
Sabah Gazetesi yazarından Cumhurbaşkanı'na mektup... TRT'ye el koyun
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Üç kahvesi 10
18.12.2019 panathinaikos vs fenerbahce maci 1
Tuzlaspor-galatasaray mac sonu olaylari 11
Yanlışlıkla pusete carpan garsona saldiran baba 9
kıdem tazminatı caiz değildir 3
yanlış okumalar 2
hayal mesafesi 4
bebeklerin reklam izlemesi 1
arda kardeşler 2
salkım söğüt 3
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Kom.16 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Yenişehir İşletmecilik 3 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 5 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Belediyesi 4 İşçi Alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 38 İşçi Alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 8 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam