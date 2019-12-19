Trafik polisi, eşine ceza yazdı
Batman'ın Gercüş ilçesinde trafik polisi Ahmet Eroğlu, denetimler sırasında durdurduğu eşi Kadriye Eroğlu'nun aracında evrak eksikliği nedeniyle 108 lira para cezası kesti.
|19 Aralık 2019 19:27
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Batman'ın Gercüş ilçesinde trafik polisi Ahmet Eroğlu, denetimler sırasında durdurduğu eşi Kadriye Eroğlu'nun aracında evrak eksikliği nedeniyle 108 lira para cezası kesti.
Gercüş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Ahmet Eroğlu, ilçede yaptığı trafik denetimi sırasında adliyede memur olarak görev yapan eşi Kadriye Eroğlu'nun aracını durdurdu.
Otomobilindeki evrakı inceleyen polis memuru Eroğlu, eksiklik nedeniyle eşine 108 lira para cezası yazdı.
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