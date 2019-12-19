Advertisement

Bakan Gül: Yürütme yargının yetkisine karışamaz		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
Trafik polisi, eşine ceza yazdı		 
İstanbul Şehir Üniversitesinin idaresi Marmara Üniversitesine devredildi		 
Kamu Personeli Danışma Kurulu, gündemsiz toplandı		 
Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi Video		 
TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyanet'in 'tabure' uygulaması Selimiye Camii'nde başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın camilerde sabit oturaklardan vazgeçilip, ihtiyaç halinde sadece katlanabilir tabure kullanılması genelgesinin ardından Selimiye Camii'nde uygulamaya geçildi. Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, camilerde sıralarda oturulup, namaz kılınmasının cami adabına uygun olmadığını belirterek, uygulamaya örnek olması için Selimiye'den başladıklarını söyledi.
 19 Aralık 2019 19:31
Yazdır
Diyanet'in 'tabure' uygulaması Selimiye Camii'nde başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca son günlerde camilerde sıklıkla karşılaşılan tabure ve sandalye kullanımına ilişkin yayımlanan genelgede, sabit oturaklardan müstakil mekanlar oluşturulmayacağı ve ihtiyaç halinde sadece katlanabilir tabure kullanılabileceği belirtildi.

Genelgenin ardından uygulamaya, Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği Selimiye Camii'nde geçildi. Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, camilerde sıralarda oturulup, namaz kılınmasının adaba uygun olmadığını söyledi. Diyanet tarafından yayımlanan genelgenin doğru olduğunu belirten Üzüm, "Camilerde böyle uzun uzun sıra koyarak oturmanın cami adabına uygun olmadığını biliyoruz. Bunun yerine caminin burada işaret ettiğimiz gibi saflarda oturduğumuz, ayakta durduğumuz yerde, arka safları da engellemeyecek şekilde tabure konacak.

Bu şekilde namazlarını kılabilecekler. Bu konuda öncelikle bütün camilerimizin bu esaslara göre yeniden bu katlanabilir taburelere sahip olması için Edirne'de de Selimiye Camii'nde çalışma başlattık ve bu örnek çalışmalar bütün camilerimizde yer alacak" dedi.

Edirne'nin simgesi olan tarihi Selimiye Cami, Üç Şerefeli Cami ve Eski Camii'nde yeteri kadar katlanabilir tabure temin ettiklerini söyleyen Müftü Üzüm, "Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski Cami ile ilgili yeteri kadar tabure temin ediyoruz; çünkü buralara mahallelerden getirip tabure kullanmıyor vatandaşlarımız. Daha çok dışarıdan gelenler ihtiyaç duyuyor taburelere. Mahalle camilerimizde de vatandaşlar kendileri edinebilir.

Mesela Selimiye'de en fazla 10 taneye kadar tabure kullanılabilir kalabalık zamanlarda daha fazla tabure ihtiyacı olmuyor. Ama ne kadar varsa da biz bulunduracağız. Vatandaşlarımızın da oturarak namazlarını kılabilmeleri için gerekli kolaylıkları göstereceğiz" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul Şehir Üniversitesinin idaresi Marmara Üniversitesine devredildi
19 Aralık 2019 18:52		 Orman yangınlarına müdahalede gönüllü olabilirsiniz
19 Aralık 2019 16:45
Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri geçici olarak yasaklandı
19 Aralık 2019 15:45		 Google, 5 Şubat'ta sözlü savunma yapacak
19 Aralık 2019 15:45
Sakarya Üniversitesi, yüksek lisans başvuruları için ücret alıyor
19 Aralık 2019 15:10		 '572 gazi, şehit ve gazi yakınının ataması yarın yapılacak'
19 Aralık 2019 14:56
YÖK, 1 alanda unvan değişikliği sınavını yeniden yapacak
19 Aralık 2019 14:04		 Kırklareli Valiliği metruk binada öldürülen Zeynep'in ailesine ev aldı
19 Aralık 2019 11:59
Büyükada'da 81 at itlaf edildi
19 Aralık 2019 11:26		 Dilovası'nda atıkları dereye boşaltanlara toplam 144 bin lira ceza kesildi
19 Aralık 2019 10:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:15 - Kalp krizi anında ambulans çağırma oranı çok düşük20:11 - Cem Uzan'ın harabeye dönen oteli satıldı!20:07 - Burhan Kuzu: Suç duyurusunda bulunduk20:03 - Bakan Dönmez: Akdeniz'de misafir değil ev sahibiyiz19:59 - Liseli genç, tartışma sırasında tabancayla yaralandı19:55 - Tarsus'ta cezaevinde yangın: 24 kişi hastanelik oldu19:51 - Bakan Gül: Yürütme yargının yetkisine karışamaz19:47 - İstinaf, 25 Aralık davası sanıklarının cezalarını onadı19:43 - Profesör Ak'tan ruam atlarla ilgili açıklama19:39 - Çorum'da zehirlenen 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı
19:35 - Eskişehir'de işçilerden 'toplu sözleşme' eylemi19:31 - Diyanet'in 'tabure' uygulaması Selimiye Camii'nde başladı19:27 - Trafik polisi, eşine ceza yazdı19:23 - 2019'un en çok kazanan Youtuber'ı oldu19:19 - Kalp krizi geçiren sürücüyü polis memuru kurtardı19:15 - Güleda'nın katili, şubatta hakim karşısına çıkacak19:11 - 'Üst solunum yolu enfeksiyonu kulaklarınızı vurabilir'19:07 - İstanbul'da vefat eden polis memuru için tören
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturması kanun teklifinde ilk aşama geçildi
2019 yılı EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı
Davutoğlu, partiyi kurunca ilk itirafını yaptı
MEB'den 830 Suriyeli öğretmen atandı açıklaması
Yerli otomobil prototipi tanıtıma hazır
ÖSYM, EKPSS branş sıralamalarını güncelledi
Makam sahibi olmak için 'İmam Hatipli ve Trabzonlu' sözlerine açıklama
Sinan Aygün: CHP'li Mansur Yavaş 25 milyon rüşvet istedi
Rektör kızına 1,2 milyon TL'lik şantaj
Sabah Gazetesi yazarından Cumhurbaşkanı'na mektup... TRT'ye el koyun
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Üç kahvesi 10
salkım söğüt 3
need for speed 3
iş yerinde sürekli oflayıp poflamak 7
densizlik 3
daha gidecek çok yolumuz var 5
kıdem tazminatı caiz değildir 3
Türkiye'nin rusya'dan şeker ithal etmesi 4
luigi datome 1
yüreğini ortaya koymak 6
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Kom.16 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Yenişehir İşletmecilik 3 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 5 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Belediyesi 4 İşçi Alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 38 İşçi Alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 8 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam