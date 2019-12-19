Eskişehir'de işçilerden 'toplu sözleşme' eylemi
|19 Aralık 2019 19:35
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Eskişehir'de, Türk Metal Sendikası'na bağlı çoğunluğu beyaz eşya ve otomobil fabrikalarında çalışan işçiler 7 Aralık'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanmaması üzerinde Ulus Anıtı önünde bir araya gelerek eylem yaptı.
Fabrikaları protesto eden işçiler ellerinde Türk bayraklarıyla katıldıkları eylemde toplu sözleşme konusunda uzlaşma sağlanana kadar protestolarını sürdüreceklerini ifade etti.
Toplanan yaklaşık 200 işçi adına konuşan Türk Metal Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Orhan Demir, "Bütün iyi niyetlerimize rağmen uzlaşma sağlayamadık. Görüşmelerin 5'inci oturumunda da uyuşmazlık çıktı. Haklarımızı konuşalım derken, kazanılmış haklarımıza da göz diktiler. Üyelerimizin hayır dediği hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz" dedi.
Atılan sloganların ardından işçiler olaysız dağıldı. Eylem süresince İl Emniyet Müdürlüğü anıt çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
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