Liseli genç, tartışma sırasında tabancayla yaralandı
|19 Aralık 2019 19:59
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Olay, öğlen saatlerinde, İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan çıkıp, evine giden lise öğrencisi Muhammet Zeki B., daha önce kız arkadaş meselesinden tartıştığı Emre A. ile karşılaştı.
İkili arasında yine tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüşünce, Emre A. kurusıkı tabancayla, Muhammed Zeki B.'ye, yakın mesafeden 6 el ateş etti. Vücuduna mermi isabet eden Muhammet Zeki B., yaralanırken, Emre A. olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan Muhammet Zeki B. sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince başlatılan çalışmayla Emre A., kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.
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