Tarsus'ta cezaevinde yangın: 24 kişi hastanelik oldu
|19 Aralık 2019 19:55
|Yazdır
Mersin'in Tarsus ilçesindeki cezaevinde çıkan yangında dumandan etkilenen aralarında personel ve hükümlülerin de bulunduğu 24 kişinin kaldırıldıkları hastanelerden tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda mutfak girişi yanında bulunan teknisyen odasındaki elektrik panosunda ilk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktığı belirtildi.
Yangına kurumda bulunan yangın söndürme ekipmanlarıyla ilk müdahalenin yapıldığı aktarılan açıklamada, daha sonra olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı vurgulandı.
"Jandarma personelince kurum çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınması sağlanmıştır. Müdahale için gelen itfaiye ekiplerince de gerekli soğutma işlemleri yapılmıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yangında Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli 12 infaz ve koruma memuru, halk eğitimden görevli kurs öğretmeni, 2 teknisyen, kütüphane ve tekstil atölyesinde görevli Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan 5 hükümlü ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunup, Tarsus 3 Nolu T Tipi idaresinde görevlendirilen 4 hükümlü dumandan etkilenmiştir. Dumandan etkilenen kişilere ilk yardım müdahaleleri 112 Acil Servis personelince zamanında yapılmış, ilk müdahalenin ardından en kısa sürede Tarsus Devlet Hastanesine tedbiren sevkleri sağlanmıştır. Tarsus Devlet Hastanesine sevki yapılan tüm personel ve hükümlülerin taburcu edilmesiyle, an itibarıyla sağlık kuruluşlarında tedavisi devam eden personel ve hükümlü bulunmamaktadır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yavuz Ağıralioğlu'ndan Şehit Safitürk'ün babasına telefon
19 Aralık 2019 20:19
|Burhan Kuzu: Suç duyurusunda bulunduk
19 Aralık 2019 20:07
|Bakan Dönmez: Akdeniz'de misafir değil ev sahibiyiz
19 Aralık 2019 20:03
|Bakan Gül: Yürütme yargının yetkisine karışamaz
19 Aralık 2019 19:51
|Bakan Dönmez: Hedefimiz bağımsız enerji güçlü Türkiye'dir
19 Aralık 2019 18:56
|Belediye Başkanı, 'tuvalet cezasıyla' ilgili ilk kez konuştu
19 Aralık 2019 18:09
|TBMM'de 'erken seçim' tartışması
19 Aralık 2019 17:48
|AK Partili Yağcı'dan 'Dünya Göz Hastanesi' açıklaması
19 Aralık 2019 17:44
|Bakan Gül'den 'ikinci yargı paketi' açıklaması
19 Aralık 2019 16:48
|İsrailli eski büyükelçinin iddialarına yalanlama
19 Aralık 2019 16:21