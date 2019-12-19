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Eşini öldüren uzman çavuş: İstem dışı oldu

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde eşi Müberra Kuzdan'ı (24) tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen uzman çavuş Gökhan Kuzdan (27) hakim karşısına çıktı. Kuzdan, Tetiğe yanlışlıkla bastım, istem dışı oldu diyerek kendini savunurken, duruşma sonunda taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada 1 kişi gözaltına alındı.
 19 Aralık 2019 20:35
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Eşini öldüren uzman çavuş: İstem dışı oldu

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde eşi Müberra Kuzdan'ı (24) tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen uzman çavuş Gökhan Kuzdan (27) hakim karşısına çıktı. Kuzdan, Tetiğe yanlışlıkla bastım, istem dışı oldu diyerek kendini savunurken, duruşma sonunda taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, 8 Temmuz'da Elbistan'ın Söğütlü Mahallesi'nde, meydana geldi. Müberra Kuzdan'ın otomobil içinde kucağında o zaman 3 aylık olan Asena ile otururken eşinin tabancasından çıkan kurşunla başından vurularak öldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonunda Gökhan Kuzdan hakkında eşe karşı 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaşırmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Jandarma ve savcılıktaki sorgusunda kazara oldu diyen ancak yüzünden alınan svaplarda atış artığı tespit edilen tutuklu Gökhan Kuzdan, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı'nın da müdahil olduğu davanın ilk duruşmasına Gökhan Kuzdan ile tarafların avukatları ile Müberra ve Gökhan Kuzdan'ın aileleri ve yakınları katıldı.

MAHKEME BAŞKANINDAN SANIĞA SEN DALGA MI GEÇİYORSUN

Duruşmada ilk olarak sanık Gökhan Kuzdan'ın sorgusu yapıldı. Mesleği ve aldığı maaş gibi sorulara cevap veren Kuzdan, mahkeme başkanı olay gününü sorunca Susma hakkımı kullanmak istiyorum dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, Sen dalga mı geçiyorsun Burada susma hakkını kullanamazsın. Jandarmada, savcılıkta susma hakkını kullanırsın ama burada sorulan sorulara cevap vermek zorundasın. Öyle bir dünya yok dedi.

'EL ALIŞKANLIĞIM VAR'

Daha sonra Gökhan Kuzdan Araçta eşim ve 2 çocuğum vardı. Silah belimi rahatsız ettiği için aracın üzerine koymak istedim, eğik vaziyetteyken silah patladı. Düğünde uygun bir ortamda ateş etmeyi düşündüğüm için silahın emniyeti açıktı dedi.

Mahkeme başkanının silahı çıkarırken parmağın tetikte olmaması gerektiğini, namluyu herhangi birine değil, kör noktaya doğrultacağını her asker ve polisin çok iyi bildiğini hatırlatıp tetiğe de belli bir kuvvet uygulanmadığı sürece silahın ateş almayacağını belirtmesi üzerine Gökhan kuzdan kendisini şöyle savundu

Silahın emniyette olup olmadığını o an unuttum. Silahın patlayabileceğini biliyordum ama el alışkanlığım var benim. Tetiğe yanlışlıkla bastım, istem dışı oldu. Olaydan sonra ne yaptığımı hatırlamıyorum. Eğer yaptığımın farkında olsam ona göre hareket ederdim dedi.

MÜBERRA'NIN 2 YIL ÖNCEKİ İFADESİ OKUNDU

Duruşmada, Gökhan Kuzdan'ın eşi Müberra Kuzdan'ı darbetmesinden dolayı Gaziantep 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce ceza almasına neden olan olayda genç kadının verdiği ifade de okundu. Müberra Kuzdan'ın ifadesinde, Eşim beni sürekli dövüyor. Küçük çocuğumu bile dövüyor. Sürekli beni öldürmekle tehdit ediyor dediği belirtildi.

ANNE GÜRSANLI BU YIRTMAK İSTİYOR, İDAMINI İSTİYORUM

Duruşmanın devamında tanıkların ifadesi alındı. Müberra Kuzdan'ın annesi Vildan Gürsanlı, damadının kızına sürekli şiddet uyguladığını öne sürdü. Boşanmak için eve geldiğinde vücudunda morluklar olduğunu belirten Gürsanlı, Düğüne giderken o zaman 3.5 yaşında olan Aylin'in aklı yettiği için yanlarına almadılar. Bu yırtmak istiyor. Ben bunun idamını istiyorum dedi.

AVUKAT ŞAHİN YÜZÜNDE ATIŞ ARTIĞI OLMASI, HEDEF ALIP ATEŞ ETTİĞİNİ GÖSTERİR

Diğer tanıkların da dinlenmesinin ardından söz alan ailenin avukat Hayri Şahin, Müberra Kuzdan ile Gökhan Kuzdan arsındaki birlikteliğin evlilikten çok işkence olduğunu, genç kadının sanık tarafından sürekli dövülüp hakarete maruz kaldığının sübuta erdiğini belirterek, Ayrıca dosyadaki yer alan 17 Temmuz tarihli rapor çok önemlidir. Sanığın ellerinden ve yüzünden alınan svaplarda, ellerinde ve yüzünde atış artığı çıkmıştır. Silah kullandığı için ellerinde atış atığı olması normal ama yüzünde çıkması hedef alarak ateş ettiğini göstermektedir. Baş bölgesine ateş edebilmesi için eğilmesi şarttır. Ayrıca, otopsi raporunda da merhumun sağ kulak arkasından yaralandığı görülmektedir. Bu da merhumun namluyu görünce refleksle yüzünü sol tarafa çevirdiğini göstermektedir dedi.

TARAFLAR KAVGA ETTİ 1 GÖZALTI

Mahkeme heyeti, Gökhan Kuzdan'ın tutukluluk haline karar verip duruşmayı erteledi. Duruşma sonunda Müberra Kuzdan ile Gökhan Kuzdan'ın yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine polis, kabalığa biber gazıyla müdahale edip tarafları ayırdı. Olayda bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜ

DHA
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