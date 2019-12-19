Advertisement

Bakan Gül'den 'nafaka düzenlemesi' açıklaması		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
3 konfederasyonun belirlediği rakam yarın açıklanacak		 
Trafik polisi, eşine ceza yazdı		 
İstanbul Şehir Üniversitesinin idaresi Marmara Üniversitesine devredildi		 
Kuruluş Osman 6. Bölüm Fragmanı Video		 
TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerinin metot sayısı arttı

Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerinin toplam metot sayısı 66'ya yükseldi.
 19 Aralık 2019 20:47
Yazdır
Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerinin metot sayısı arttı

Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerinin toplam metot sayısı 66'ya yükseldi.

Ticaret Bakanlığının Twitter'daki resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile bağlantılı Ankara Laboratuvar Müdürlüğünün, gıda, petrol, temel kimya ve metal ürünlerine ilişkin 9 metotta daha akredite olduğu belirtildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile bağlantılı Ankara Laboratuvar Müdürlüğü, gıda, petrol, temel kimya ve metal ürünlerine ilişkin 9 metotta daha 'TS EN ISO/IEC 17025-2017' standardı kapsamında akredite olarak, akredite metot sayısını 16'ya çıkarmış, Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerimizin toplam akredite metot sayısı böylece 66'ya yükselmiştir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyanet'in 'tabure' uygulaması Selimiye Camii'nde başladı
19 Aralık 2019 19:31		 İstanbul Şehir Üniversitesinin idaresi Marmara Üniversitesine devredildi
19 Aralık 2019 18:52
Orman yangınlarına müdahalede gönüllü olabilirsiniz
19 Aralık 2019 16:45		 Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri geçici olarak yasaklandı
19 Aralık 2019 15:45
Google, 5 Şubat'ta sözlü savunma yapacak
19 Aralık 2019 15:45		 Sakarya Üniversitesi, yüksek lisans başvuruları için ücret alıyor
19 Aralık 2019 15:10
'572 gazi, şehit ve gazi yakınının ataması yarın yapılacak'
19 Aralık 2019 14:56		 YÖK, 1 alanda unvan değişikliği sınavını yeniden yapacak
19 Aralık 2019 14:04
Kırklareli Valiliği metruk binada öldürülen Zeynep'in ailesine ev aldı
19 Aralık 2019 11:59		 Büyükada'da 81 at itlaf edildi
19 Aralık 2019 11:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:27 - Bakan Dönmez açıkladı: Tüm zamanların rekoru geldi21:22 - TBMM'de 'işgalci' tartışması21:17 - Kalp krizi geçiren veteriner hekim hayatını kaybetti21:12 - Almanya uyruklu yabancı terörist sınır dışı edildi21:07 - Bakan Gül'den 'nafaka düzenlemesi' açıklaması21:02 - Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi20:57 - Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi20:52 - Diyarbakır'daki terör operasyonunda 21 tutuklama20:47 - Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerinin metot sayısı arttı20:43 - Darp edilen doktor: Bu saldırıyı hak etmedim
20:39 - Kadın polisler tatbikatta ilk kez TOMA kullandı20:35 - Eşini öldüren uzman çavuş: İstem dışı oldu20:31 - Lise öğrencisi, 'yan baktın' kavgasında öldürüldü20:27 - Merdiven altı estetik yüz anatomisini bozabilir20:23 - 3 konfederasyonun belirlediği rakam yarın açıklanacak20:19 - İYİ Parti şehidin babasından özür diledi20:15 - Kalp krizi anında ambulans çağırma oranı çok düşük20:11 - Cem Uzan'ın harabeye dönen oteli satıldı!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturması kanun teklifinde ilk aşama geçildi
2019 yılı EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı
MEB'den 830 Suriyeli öğretmen atandı açıklaması
Davutoğlu, partiyi kurunca ilk itirafını yaptı
Yerli otomobil prototipi tanıtıma hazır
ÖSYM, EKPSS branş sıralamalarını güncelledi
Makam sahibi olmak için 'İmam Hatipli ve Trabzonlu' sözlerine açıklama
Sinan Aygün: CHP'li Mansur Yavaş 25 milyon rüşvet istedi
Sokağı halay çekerek temizleyen işçiye bir maaş ikramiye
Rektör kızına 1,2 milyon TL'lik şantaj
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fikrim yok 2
Camilerdeki tabure ve sandalyelerin kaldirilmasi 3
luigi datome 1
yanlış okumalar 2
need for speed 1
yüreğini ortaya koymak 6
insanı değerli hissettiren kral hareketler 16
aynen 3
Yanlışlıkla pusete carpan garsona saldiran baba 7
sude 3
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Kom.16 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Yenişehir İşletmecilik 3 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 5 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Belediyesi 4 İşçi Alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 38 İşçi Alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 8 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam