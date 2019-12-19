Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerinin metot sayısı arttı

Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerinin toplam metot sayısı 66'ya yükseldi.

Ticaret Bakanlığının Twitter'daki resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile bağlantılı Ankara Laboratuvar Müdürlüğünün, gıda, petrol, temel kimya ve metal ürünlerine ilişkin 9 metotta daha akredite olduğu belirtildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile bağlantılı Ankara Laboratuvar Müdürlüğü, gıda, petrol, temel kimya ve metal ürünlerine ilişkin 9 metotta daha 'TS EN ISO/IEC 17025-2017' standardı kapsamında akredite olarak, akredite metot sayısını 16'ya çıkarmış, Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerimizin toplam akredite metot sayısı böylece 66'ya yükselmiştir."