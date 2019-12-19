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Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini açıkladı.
 19 Aralık 2019 21:02
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Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Bu çerçevede Fas vatandaşı YTS'nin bugün sınır dışı edildiği duyuruldu.
Anadolu Ajansı
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