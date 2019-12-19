Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini açıkladı.
|19 Aralık 2019 21:02
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|TBMM'de 'işgalci' tartışması
19 Aralık 2019 21:22
|Bakan Gül'den 'nafaka düzenlemesi' açıklaması
19 Aralık 2019 21:07
|İYİ Parti şehidin babasından özür diledi
19 Aralık 2019 20:19
|Burhan Kuzu: Suç duyurusunda bulunduk
19 Aralık 2019 20:07
|Bakan Dönmez: Akdeniz'de misafir değil ev sahibiyiz
19 Aralık 2019 20:03
|Tarsus'ta cezaevinde yangın: 24 kişi hastanelik oldu
19 Aralık 2019 19:55
|Bakan Gül: Yürütme yargının yetkisine karışamaz
19 Aralık 2019 19:51
|Bakan Dönmez: Hedefimiz bağımsız enerji güçlü Türkiye'dir
19 Aralık 2019 18:56
|Belediye Başkanı, 'tuvalet cezasıyla' ilgili ilk kez konuştu
19 Aralık 2019 18:09
|TBMM'de 'erken seçim' tartışması
19 Aralık 2019 17:48