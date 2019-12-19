Almanya uyruklu yabancı terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü bildirildi.
|19 Aralık 2019 21:12
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