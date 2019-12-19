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Kalp krizi geçiren veteriner hekim hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vücut geliştirme şampiyonu ve eğitmeni Mehmet Mete Yıldız, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
 19 Aralık 2019 21:17
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Kalp krizi geçiren veteriner hekim hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vücut geliştirme şampiyonu ve eğitmeni Mehmet Mete Yıldız, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 44 yaşındaki Yıldız, akşam saatlerinde Numune Evler Mahallesi'ndeki evinde fenalaştı.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı zamanda veteriner hekim olan Yıldız'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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