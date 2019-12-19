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TBMM'de 'işgalci' tartışması

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin:- "Kahraman Mehmetçiğimize dil uzatmak söz konusu olduğunda HDP her zaman en ön safta yer almaktan geri durmamış, hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 'işgalci' diyecek kadar alçalmıştır"- HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç:- "Derdimiz TSK ile ya da Mehmetçik ile ilgili değildir; iktidarınızın, yürütmenizin yanlış politikalarıyla ilgilidir"
 19 Aralık 2019 21:22
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TBMM'de 'işgalci' tartışması

TBMM (AA) - AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, "Kahraman Mehmetçiğimize dil uzatmak söz konusu olduğunda HDP her zaman en ön safta yer almaktan geri durmamış, hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 'işgalci' diyecek kadar alçalmıştır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın katıldığı bir programda sarf ettiği "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli olacaksınız ya da Trabzonlu, bizim dönemimizde böyle." ifadelerini anımsattı.

AK Parti'ye mensup belediye başkanı ya da bürokratların her fırsatta Trabzonluları hedef gösteren açıklamalar yaptıklarını söyleyen Örs, "Esenler Belediye Başkanıyla başlayan, Kahramanmaraş Belediye Başkanıyla devam eden bu zincire bugün de Balıkesir Belediye Başkanı eklenmiştir. Bu son hadiseden sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum: Belediye başkanlarınızı, Trabzon'la ilgili konuşurken 1 kez değil, 61 kez düşünüp konuşmaları hususunda gerekli uyarıları vakit geçirmeden yapın." şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Örs'ün konuşması üzerine söz alarak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ın öğrencilerle hasbihal ederken mizah sınırlarını aştığını ve Trabzonlu hemşehrileri üzdüğünü söyledi.

Özkan, "Kabul etmiyoruz. Kaldı ki kendisi ne imam hatiplidir ne de Trabzonludur, 1 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı Büyükşehir Belediye Başkanımızdır. Trabzonlu hemşehrilerimize yapılan bu haksızlığı asla kabul etmediğimizi ifade ediyoruz." açıklamasında bulundu.

- "Bu hatayı lütfen haşhaşta yapmayın"

HDP Milletvekili Abdullah Koç, iktidarın halktan kopuk olduğunu ve sorunlarını görmediğini savunarak, "Meclisin içinde bile 4-5 kişi intihar girişiminde bulundu. Hizmet binasının teras katı şimdi kilitli ve kimse teras kata çıkamıyor. Nedeni? Gelip intihar girişiminde bulunan vatandaşlar bir daha çıkmasın diye." ifadelerini kullandı.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, başında kasket, elinde haşhaşla kürsüye çıktı.

ABD'nin afyon ekimi yasağına, kasketiyle tanınan merhum Başbakan Bülent Ecevit'in karşı çıktığını anlatan Köksal, bugün seçim bölgesinde afyon ekim alanlarının daraltılmaya çalışıldığını, bu durumun çiftçiyi çok üzdüğünü söyledi.

Köksal, afyon ekiminde kotanın daha adil dağıtılması ve planlı tarım yapılmasının önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu şekilde devam ederseniz haşhaş gittikçe azalacak ve tamamen yok olacak. Tütünde ve pancarda yaptığınız bu hatayı lütfen haşhaşta yapmayın. Tabii eğer niyetiniz haşhaşta kotayla üreticiyi ezip bezdirerek haşhaş ekimini azaltmak ve arkasından da Bolvadin Alkaloid Fabrikasını satmaksa ne Afyonkarahisar topraklarından haşhaşı silmenize ne de Alkaloid Fabrikasını peşkeş çekmenize izin veririz."

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Türkiye'nin teröre karşı amansız mücadele verirken TBMM'de terör örgütlerini savunmaya, askere ve devlete karşı haince sözler sarf etmeye devam edenler bulunduğunu söyledi.

Herkesin safını net bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Tin, şöyle devam etti:

"HDP terör yanlısı söylemlerinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Kahraman Mehmetçiğimize dil uzatmak söz konusu olduğunda HDP her zaman en ön safta yer almaktan geri durmamış, hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 'işgalci' diyecek kadar alçalmıştır. Ülkemizin huzur ve güvenliğini tesis eden, masum insanlara huzur götüren, hatta bu uğurda canlarını seve seve feda eden kahraman Mehmetçiklerimize kimse 'işgalci' diyemez. Bizim AB ve diğer Batı ülkeleri gibi Suriye toprakları veya petrolünde gözümüz yok."

TBMM Başkanvekili Levent Gök, Tin'i temiz bir dil kullanması konusunda uyardı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, kürsüden söz alarak, sarf ettiği sözler dolayısıyla Tin'e ceza verilmesini talep etti.

Hiçbir milletvekilinin siyaseti tartışırken "alçalma" lafını kullanmaması gerektiğini belirten Oluç, "Aynen iade ediyoruz." dedi.

HDP'li milletvekillerinin 6 milyon seçmenin oylarıyla seçildiğine işaret eden Oluç, "Derdimiz Türk Silahlı Kuvvetleri ile ya da Mehmetçik ile ilgili değildir; iktidarınızın, yürütmenizin yanlış politikalarıyla ilgilidir. Biz sizi, sizin işgalci anlayışınızı, savaş politikalarınızı, Kürt düşmanı politikalarınızı eleştiriyoruz. Çarpıtamazsınız." diye konuştu.

Oluç'un konuşması sırasında AK Parti'li ve HDP'li milletvekilleri tartışmaya başladı.

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Gök birleşime ara verdi. Bu sırada da AK Parti'li ve HDP'li milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

- "Hepimiz birbirimize lazımız"

Levet Gök, oturumun başlamasının ardından yaptığı konuşmada, milletvekillerinin TBMM'de sorumluluk sahibi olarak özenli bir dil kullanması gerektiğini vurguladı.

Konuşmacıların bazen seslerinin yükseldiği ve kasıtları aşan konuşmalar yaptıklarına tanıklık ettiklerini anlatan Gök, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TBMM'de bütün konuşmacılarımızın temiz dil kullanması esastır. Bu dili kullanırken bir kere daha dikkatli olmalıyız. Birbirimizi kırıcı, incitici sözler söylemekten kaçınarak, meramımızı çok daha başka kelimelerle ifade etme şansına sahibiz. Meclisimizin değerli milletvekillerinin konuşmalarında kırıcı olmadan, karşılıklı saygı, nezaketi ve hukuku gözeterek konuşmalarını yapmalarının asıl olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum. Hepimiz birbirimize lazımız, birbirimizin yüzüne bakacak şekilde konuşmalar yapmak, Meclisten çıktığımız zaman da arkadaşça ilişkilerimizi geliştirmek durumundayız."

TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 3. ve 4. maddeleri kabul edildi.
Anadolu Ajansı
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