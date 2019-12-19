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Doktor ile sekreterine saldıran kişi gözaltına alındı

Mersin'de hasta muayene eden doktor ile sekreterine saldıran kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
 19 Aralık 2019 21:33
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Doktor ile sekreterine saldıran kişi gözaltına alındı

Mersin'de hasta muayene eden doktor ile sekreterine saldıran kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, yaptığı yazılı açıklamada, 17 Aralık'ta Tarsus Devlet Hastanesinin ortopedi polikliniğinde görevli doktor Alper Cansever ile sekreteri H.Ç'nin, hastayla ilgilenirken içeriye giren M.A'nın saldırısına uğradıklarını belirtti.

Saldırının ardından "beyaz kod" işlemi başlatılarak güvenlik güçlerinin hızla hastaneye yönlendirildiği bilgisini veren Bahçacı, saldırganın gözaltına alındığını ifade etti.

Bahçacı, sağlıkta şiddete tolerans göstermeyeceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şifa veren ellere vefa bekliyoruz. Görevi başında saldırıya maruz kalan çalışanlarımızın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bakanlığımızın yaptığı düzenlemeler kapsamında şiddete maruz kalan çalışanlarımıza kurumumuz bünyesinde görevli avukatlarımız vasıtasıyla her türlü hukuki ve idari desteği sağlıyoruz. Zanlının hak ettiği cezayı almasını istiyoruz.

Sağlık çalışanları olarak bizlerin, halkımızdan ve adaletten beklentimiz içimizde bulunan şiddete meyilli kişilerin adalet önünde hak ettikleri en ağır cezayla cezalandırılmalarıdır."
Anadolu Ajansı
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