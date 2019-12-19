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MKEK özelleştirilecek mi?

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürü Yasin Akdere, özelleştirme iddialarına ilişkin, "MKEK özelleşmeyecek ama özel sektör mantığıyla çalışacak. MKEK kabuk değiştiriyor." dedi.
 19 Aralık 2019 21:40
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MKEK özelleştirilecek mi?

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürü Yasin Akdere, özelleştirme iddialarına ilişkin, "MKEK özelleşmeyecek ama özel sektör mantığıyla çalışacak. MKEK kabuk değiştiriyor." dedi.

Kurumun Kırıkkale'deki sosyal tesislerinde gazetecilerle bir araya gelen Akdere, burada yaptığı konuşmada, MKEK'in 5,56-203 milimetre arasındaki tüm kalibrelerde silah ve mühimmatı tek çatı altında üretme kabiliyetine sahip dünyadaki tek kuruluş olduğunu söyledi.

Bununla gurur duyduklarını dile getiren Akdere, "Kurumumuz şu anda güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu farklı kalibredeki mühimmatları, obüs, tank, havan ve topçu roketi mühimmatlarını, MK serisi ve nüfuz edici bombaları, güvenlik güçleri envanterinde bulunan MPT-76, MPT-55, G-3, MP-5 ve MG-3 gibi çeşitli piyade ve makineli tüfekleri, Altay tankına, Korkut hava savunma sistemine, T-155 Fırtına ve Panter obüslerine ait silah sistemlerini üretme kabiliyetine sahip. Değişik tipteki havan ve roket sistemleri ve mühimmatlı sevk barutlarını ve patlayıcıları üretebilen yetkinliktedir." diye konuştu.

Akdere, MKEK'in özelleşeceği iddialarına ilişkin de böyle bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da önceki günlerde TBMM'de bunun altını çizdiğini anımsatan Akdere, "MKEK özelleşmeyecek ama özel sektör mantığıyla çalışacak. MKEK kabuk değiştiriyor. MKEK kendi içerisinde dinamik bir yapıya kavuşacak. Beklentilere daha hızlı, kaliteli, verimli ve maliyetsel açıdan kabul gören bir dünya markası olarak yoluna devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "MKEK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" kurulması

Akdere, uzun seneler ömrünü verdiği kurumdan yaş haddinden dolayı emekli olan personelin yerini doldurmaları gerektiğini, bunun çözümü için "MKEK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" kurulmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:

"Yeni aldığımız projelerde ihtiyaç duyacağımız çalışma gücü açığını kapatmamız lazım. Eğitimini tamamladıktan sonra hemen entegre edebileceğimiz, ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz, arkadaşlarımızı ve kardeşlerimizi yetiştireceğimiz bir platform olmalı. Bununla ilgili de Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve Valimiz Yunus Sezer, konuyu takip etmekte, bizi desteklemekte ve motive etmekteler. 'Nasıl bir konseptte hareket edeceğiz, hangi derslikler olmalı?' görüşmelerimizi yaptık, yapıyoruz. Hemfikir olduğumuz veya ihtiyaçlarımızı biraz da netleştirmemiz gereken konu başlıkları var. Bugünden yarına 'Hadi yaptık.' değil de bir iki ay geç olsun ama çok temiz olsun diye çalışıyoruz."

Akdere, 2019 yılında 21 bin 459 MPT-55, 33 bin 14 MPT-76 piyade tüfeğinin teslimatını yaptıklarını belirterek, "Teslimatlarımız devam ediyor. Siparişi açık olan ürünlerimiz var. Yeni siparişi gelecek ürünlerimiz var. Siparişleri kesinleşmiş şu anda üzerinde yürütülen görüşmelerimiz de var." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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