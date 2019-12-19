Drift yapan sürücüye para ve psikolog cezası
|19 Aralık 2019 21:46
|Yazdır
Antalya'da aracıyla "drift" yaptığı tespit edilen sürücüye 5 bin 10 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine ve aracına ise 2 ay süreyle el konuldu, ayrıca ehliyetini geri alabilmesi için psikolog onayına gönderilecek.
Antalya'nın Serik ilçesi Belek Mahallesi Emniyet Müdürlüğü yanında meydana gelen olayda araç sürücüsü Onur Çalışkan, "Bankadan geri dönerken, yerler mermer olduğu için zemin kaygandı. Soldan gideyim derken bir baktım soldaki yol baya bir kırık, her yer taşlar filan çıkmış. Önümdeki araç ile arka arkaya gitmeyeyim diye gaza biraz yüklendim arabamı çevirdim, oradan gittim. Gittikten bir dakika sonra zaten ışıklarda polis arkadaşlarımız geldi, beni durdurdu. Drift yaptığımı söylediler. Ben drift yapmadığımı söyledim. Beni polis karakoluna götürdüler. Orada arabamı çektiler, 5 bin 10 TL ceza yedim. İki ay ehliyetimi aldılar. İki ay sonra psikologa görünüp, göründükten sonra ehliyetimi alacağım inşallah" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Özel Çevre Koruma ve doğal sit alanı sayısı arttırıldı
19 Aralık 2019 22:16
|Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerinin metot sayısı arttı
19 Aralık 2019 20:47
|Diyanet'in 'tabure' uygulaması Selimiye Camii'nde başladı
19 Aralık 2019 19:31
|İstanbul Şehir Üniversitesinin idaresi Marmara Üniversitesine devredildi
19 Aralık 2019 18:52
|Orman yangınlarına müdahalede gönüllü olabilirsiniz
19 Aralık 2019 16:45
|Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri geçici olarak yasaklandı
19 Aralık 2019 15:45
|Google, 5 Şubat'ta sözlü savunma yapacak
19 Aralık 2019 15:45
|Sakarya Üniversitesi, yüksek lisans başvuruları için ücret alıyor
19 Aralık 2019 15:10
|'572 gazi, şehit ve gazi yakınının ataması yarın yapılacak'
19 Aralık 2019 14:56
|YÖK, 1 alanda unvan değişikliği sınavını yeniden yapacak
19 Aralık 2019 14:04