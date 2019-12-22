Sitemize iletilen bilgilere göre ön lisans mezunlarının alan değiştirme başvuruları bakanlıkça reddedilmiş durumdadır.

ön lisans mezunu öğretmenler alan değişikliğine başvurabilirler mi? sorusuna mevzuat bilgileri ışığında cevap arayalım.

ALAN DEĞİŞTİRME NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesi (c) ve (ç) bendindeki; "c) Alan: Bakanlık tarafından belirlenen ve aday öğretmen ve öğretmenlerin mezun oldukları yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri alanları, ifade eder.

ç) Alan değişikliği: Öğretmenlerin, Bakanlıkça belirlenen ve mezun oldukları yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri başka alanlara geçişlerini, ifade eder." hükümlerinde alan ve alan değişikliği tanımlanmıştır.

ALAN DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILMAKTADIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 60. maddesindeki; "(1) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde; öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atanmaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda yüksek öğretimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve yüksek öğrenimlerinin atanacakları alana uygun olması kaydıyla, Bakanlığın kararına göre mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilir.

(2) Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin alan değişiklikleri, il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilir.

(3) Alan değişikliği işlemleri Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır." hükümleriyle de alan değişikliğine bağlı yer değiştirme işlemleri düzenlenmiştir.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esasların; "Hizmet İçi Eğitim Yoluyla Yetiştirilecek Öğretmenler" başlıklı 10. maddesi 3. fıkrasındaki; "(3) Hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen öğretmenlerin istekleri de dikkate alınarak alan değişiklikleri ilgili birimin teklifi üzerine Kurulca belirlenir." hükümlerine,

"Alanı Kaldırılan veya İstihdam Alanı Daralan Öğretmenler" başlıklı 11. maddesindeki; "(1) Alanı kaldırılan veya istihdam alanı daralan öğretmenler, ek çizelgede mezuniyeti itibarıyla atanabileceği alana ya da öğretmenlerin "Okutacağı Dersler" sütununda belirtilen derslerin öğretmenliğine, istekleri de dikkate alınarak alan değişikliği yoluyla atanırlar. Bu öğretmenlerin yeni alanlara atanmasında, atanacakları alana uygun eğitim verilir." hükümlerine,

Esasların Geçici 2. Maddesindeki; "(1) Bu Esaslar eki çizelgede yer verilmeyen, ancak daha önceki kararlarda yer alan ve adları değişen yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyindeki öğretmenliğe kaynak gösterilen programlardan mezun olanlar, bu Esaslar eki çizelgede yer alan ve alana kaynaklık eden denk oldukları yükseköğretim programı mezunları gibi değerlendirilirler." hükümlerine,

Esasların Geçici 3. Maddesindeki; "(1) Bu kararla öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programları arasından çıkarılan programlardan mezun olanlar ile bu kararın yürürlüğe girdiği tarihte ilgili fakültelerde öğrenim görmekte olanların mezuniyetleri halinde daha önce atanabilecekleri alanlara, alanlarının kaldırılması halinde ise öğrenimlerine uygun alanlara atamalarına devam edilir. Bakanlığımız ile ilgili üniversiteler arasında imzalanan "Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programı İş Birliği Protokolü" kapsamında kazanılan haklar korunur." hükümlerine,

Esasların Geçici 8. Maddesindeki; "(1) Sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik "Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitimi Programı"nı başarıyla tamamlayanların Zihin Engelliler Sınıfı Alanına, öğretmen olarak görev yapmakta iken 90 saatlik "Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği Eğitim Programı"nı başarıyla tamamlayanların Teknoloji ve Tasarım Alanına eğitim kurumlarının ihtiyacına göre alan değişikliği yapılabilir." hükümlerine,

(2) Bu kapsamda düzenlenecek olan eğitim programının içeriği, yöntemi, uygulama esasları, başlama ve bitiş tarihleri, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde belirlenir." hükümlerine göre alan değiştirme işlemleri yapılmaktadır.

Bu mevzuat hükümlerine istinaden bakanlık bir duyuru yayımlayarak başvuruları alarak işlemleri gerçekleştirmektedir.

2019 Yılı Alan Değişikliği Duyurusunun "A. Ön Başvuru" başlıklı bölümü 2., 3. ve 7. maddesindeki; "2. Lisans mezuniyetine bağlı olarak başvuruda bulunacaklar değiştirmek istedikleri alana ilişkin mezuniyet bilgilerini MEBBİS'e işleteceklerdir.

3. Ön başvurular öncelikle eğitim kurumu müdürlüğünce alan değişikliğine esas belgeler (lisans diploması, 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı Belgesi) dikkate alınarak incelenecek ve uygun olan başvurular onaylanacaktır.

7. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler ile birden fazla lisans mezuniyeti olanlar "Ön Başvuru" sürecinde sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir." hükümlerine göre alan değiştirmede lisans mezuniyeti aranmaktadır.

ÖN LİSANS MEZUNU ÖĞRETMENLER ALAN DEĞİŞİKLİĞİNE BAŞVURABİLİRLER Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarının "Öğrenim Durumu" başlıklı 6. maddesindeki; "(1) Öğretmenler, ek çizelgede belirtilen alanlar itibarıyla bu alanların karşısında gösterilen yükseköğretim programlarından en az lisans mezunu olanlar arasından seçilir." hükümlerine göre öğretmenler lisans mezunları arasından atanmaktadır.

Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgede Atamaya Esas Olan Alan ile bu alana atanmak için Mezun Olunan Yükseköğretim Programı/Fakülteleryer almaktadır.

Dolayısıyla bir ön lisans mezununun şu anki Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslara göre öğretmen olarak atanması imkansızdır.

Daha önceki yıllarda yayınlanan talim ve terbiye kurulu kararları gereğince ön lisans mezunları da öğretmen olarak atanmış olup bu öğretmenler; Esasların Geçici 1. Maddesindeki; "(1) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, daha önceki Kurul kararları kapsamında atandıkları alan/kurum öğretmenliği görevlerine devam ederler." hükümlerine göre görevlerine devam etmekte fakat ön lisans mezunlarının alan değiştirme başvuruları alınsa bile red edilmektedir.

Ahmet KANDEMİR