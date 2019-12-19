Advertisement

Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
MKEK özelleştirilecek mi?		 
Bakan Gül'den 'nafaka düzenlemesi' açıklaması		 
Asgari ücrette kritik tarih belli oldu		 
Kuruluş Osman 6. Bölüm Fragmanı Video		 
TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye, dünyada kaliteli plajlarıyla öne çıkıyor

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Epikmen, 'Dünyadaki en kaliteli plajlara sahip ülke olarak tanınıyoruz.' dedi.
 19 Aralık 2019 22:11
Yazdır
Türkiye, dünyada kaliteli plajlarıyla öne çıkıyor

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Tevfik Epikmen, Türkiye'nin dünyadaki en kaliteli plajlara sahip ülke olarak tanındığını belirtti.

Turizm çeşitliliği, kültürel varlıkları, doğasıyla yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz tatil imkanının sunulduğu Türkiye, tarihi mekanları, denizi, kumu ve güneşiyle tatilcilerin vazgeçilmezi arasında yer alıyor.

Her bütçeye uygun konaklama tesisleriyle turistlerin en iyi şekilde ağırlandığı ülkede, mutfağıyla da eşsiz lezzetler misafirlerinin önüne seriliyor.

Dünyaca ünlü plajlarıyla ön plana çıkan Türkiye bu alanda adından söz ettiriyor.

Turistler mavi bayraklı tesis ve plajları tercih ediyor

Epikmen, "13. Mavi Bayrak Eğitim Semineri"ne katılmak için geldiği Antalya'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada mavi bayrağın dünyanın en önemli "Eko etiketi" olduğunu, turistlerin tatil tercihini yaparken mavi bayraklı tesisleri ve plajları tercih ettiğini söyledi.

Mavi bayraklı bir plajda, çevre güvenliği, engelliler için tesisler, can kurtaran ve tesis temizliği gibi kriterlerin ön planda olduğuna dikkati çeken Epikmen, mavi bayrağı olan bir plajda güven içinde denize girilebildiğini bildirdi.

Türkiye'nin 2019'da mavi bayrak konusunda dünya üçüncüsü konumunda bulunduğunu aktaran Epikmen, dünyadaki mavi bayrakların yüzde 11'inin Türkiye'de dalgalandığını ifade etti.

Epikmen, amaçlarının mavi bayrak sayısını artırmak olduğunu dile getirerek, "Bugün, dünyadaki en kaliteli plajlara sahip ülke olarak tanınıyoruz. Uluslararası itibarımız üst düzeyde. Bu bizim için bir gurur kaynağı. Antalya dünyanın en fazla mavi bayrağına sahip şehridir." dedi.

Mavi bayrakların korunması için çalışmalar yapılıyor

Antalya'nın geniş bir kıyı şeridine sahip, mavi bayrağa da büyük ilgi gösteren il olduğunu anlatan Epikmen, şöyle konuştu:

"Antalya'daki deniz suyunun kalitesini korumak için çok büyük çalışmalar yapılıyor. Kirlilik, sadece denizden gelen değil, karasal kirlilik de söz konusu. Mavi bayrakların korunması için Valilik, Belediye ve diğer bütün bakanlık temsilcileriyle çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu da Antalya'da yaşayan halkımıza güvenli, temiz bir deniz vaadi için son derece önem arz ediyor. Antalya'ya gelen turist sayısına mavi bayrak da etki ediyor. İnsanlar kataloglardan tatil yapacakları yerleri seçerken, eko etiketler ve çevre dostu tesislere dikkat ediyor. Bunlar içinde en önemlisi de kriterleri yerine getiren mavi bayrak. Dolayısıyla, turist sayısına doğrudan etki ediyor."

Mavi bayrağı kazanmanın çok zor, kaybetmenin ise kolay olduğunu aktaran Ekipmen, bu nedenle önceliklerinin ellerindeki bayrakları korumak olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Özgürlüğü zirvelerde bulan çılgın Türk: Tunç Fındık
19 Aralık 2019 23:13		 Liseli Işıl gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
19 Aralık 2019 22:21
Uludağ'da donarak ölen Mert Alpaslan toprağa verildi
19 Aralık 2019 22:06		 Banka kredisiyle başladı, rekorlara doymuyor
19 Aralık 2019 21:56
Kalp krizi geçiren veteriner hekim hayatını kaybetti
19 Aralık 2019 21:17		 Kalp krizi anında ambulans çağırma oranı çok düşük
19 Aralık 2019 20:15
Liseli genç, tartışma sırasında tabancayla yaralandı
19 Aralık 2019 19:59		 Profesör Ak'tan ruam atlarla ilgili açıklama
19 Aralık 2019 19:43
Kalp krizi geçiren sürücüyü polis memuru kurtardı
19 Aralık 2019 19:19		 İstanbul'da vefat eden polis memuru için tören
19 Aralık 2019 19:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:23 - Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin genel başkanı seçildi23:18 - Otomobilin 'kadın ustaları' olabilmek için ter döküyorlar23:13 - Özgürlüğü zirvelerde bulan çılgın Türk: Tunç Fındık23:08 - Öztiryakiler, Japon ortağı ile resmi imzaları attı23:03 - Alman profesörün kitapları genç arkeologlara ışık tutuyor22:58 - Otomotiv üreticilerine hatalı hava yastığı soruşturması22:53 - Rusya'ya en çok neler ihraç ettik?22:47 - Hava kirliliği depresyon riskini artırıyor22:41 - Giresun'da drone fabrikası kurulacak22:36 - Whatsapp'tan otobüsleri takip edip kaza yaptırmış
22:31 - Trabzonspor ikinci yarıda açıldı22:26 - AK Parti'li Başkan'ın 'İmam hatip' çıkışına tepki22:21 - Liseli Işıl gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı22:16 - Özel Çevre Koruma ve doğal sit alanı sayısı arttırıldı22:11 - Türkiye, dünyada kaliteli plajlarıyla öne çıkıyor22:06 - Uludağ'da donarak ölen Mert Alpaslan toprağa verildi22:01 - Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması21:56 - Banka kredisiyle başladı, rekorlara doymuyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturması kanun teklifinde ilk aşama geçildi
2019 yılı EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı
Davutoğlu, partiyi kurunca ilk itirafını yaptı
MEB'den 830 Suriyeli öğretmen atandı açıklaması
Yerli otomobil prototipi tanıtıma hazır
ÖSYM, EKPSS branş sıralamalarını güncelledi
Makam sahibi olmak için 'İmam Hatipli ve Trabzonlu' sözlerine açıklama
Sinan Aygün: CHP'li Mansur Yavaş 25 milyon rüşvet istedi
Sokağı halay çekerek temizleyen işçiye bir maaş ikramiye
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK asgari ücret açıklaması yapacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
densizlik 2
hayal mesafesi 4
hisya 3
Yanlışlıkla pusete carpan garsona saldiran baba 7
Bana ölünce mi yardim edeceksiniz 1
sude 3
Camilerdeki tabure ve sandalyelerin kaldirilmasi 3
Tuzlaspor-galatasaray mac sonu olaylari 11
need for speed 1
insanı değerli hissettiren kral hareketler 16
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Kom.16 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Yenişehir İşletmecilik 3 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 5 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Belediyesi 4 İşçi Alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 38 İşçi Alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 8 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam